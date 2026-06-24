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۳ تیر ۱۴۰۵، ۱۲:۳۳

مراسم تاسوعای حسینی در بندر کیاشهر 

مراسم تاسوعای حسینی در بندر کیاشهر 

بندرکیا شهر- در این ویدیو مراسم عزاداری تاسوعای حسینی در بندر کیاشهر را مشاهده می کنید.

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فیلم: هما اکبری

کد مطلب 6869692

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