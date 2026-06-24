https://mehrnews.com/x3cqbP ۳ تیر ۱۴۰۵، ۱۲:۳۳ کد مطلب 6869692 استانها گیلان استانها گیلان ۳ تیر ۱۴۰۵، ۱۲:۳۳ مراسم تاسوعای حسینی در بندر کیاشهر بندرکیا شهر- در این ویدیو مراسم عزاداری تاسوعای حسینی در بندر کیاشهر را مشاهده می کنید. دریافت 17 MB فیلم: هما اکبری کد مطلب 6869692 کپی شد مطالب مرتبط دستهروی عزاداران رازی در روز تاسوعاحسینی تاسوعای حسینی در جهرم عزاداری تاسوعای حسینی در قم برگزاری مراسم باشکوه تاسوعای حسینی در امامزاده عبدالله(ع) گرگان برچسبها تاسوعای حسینی بندر کیاشهر ماه محرم و صفر
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