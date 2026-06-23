به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید احمد علم‌الهدی ظهر سه شنبه در دیدار با اعضای بسیج اساتید استان که در دفتر نماینده ولی‌فقیه در خراسان رضوی برگزار شد، با اشاره به ایام شهادت دکتر چمران و سالروز بسیج اساتید، بر لزوم شناخت این شهید و افشاگری جنایات نظام استبدادی قاجار تأکید کرد.

نماینده ولی‌فقیه در خراسان رضوی مفاسد دوران قاجار را زیرساختی برای بسیاری از جنایات بعدی، از جمله اقدامات رضاخان، دانست و افزود: تمام بیدینیهای دوران رضاخان ریشه در زیرساختهای شکلگرفته در دوره قاجار داشت.

وی ادامه داد: سکولارسازی یکی از این زیرساختهای مفسدهآمیز در دوره قاجار بود که در دوره رضاخان چهره پلید خود را نشان داد و تلاش شد دین از آموزش، بهویژه آموزش عالی، جدا و تقابلی بین دین و علم ایجاد شود.

علم الهدی اضافه کرد: این سکولارسازی میوه ناپاک خود را در دوره پهلوی نشان داد و پایگاه وسیع ارتداد در دانشگاهها نتیجه همین رویکرد بود.

نماینده ولی‌فقیه در خراسان رضوی در ادامه به نقش شهید چمران اشاره کرد و گفت: شهید چمران با عظمت علمی خود، مسئله دینمداری و ترویج اسلام را نه تنها در ایران بلکه در آمریکا نیز پیگیری کرد و سپس فعالیتهای دینمدارانه خود را به لبنان منتقل کرد که آثار پربرکتی به همراه داشت. همچنین می‌توانیم حزبالله و مقاومت را معلول زحمات شهید دکتر چمران در زمان امام موسی صدر دانست که زمینه را برای پیدایش حزبالله فراهم کرد.

ویسالروز تأسیس بسیج اساتید را به یاد این شهید بزرگوار ارزشمند خواند و وظایف این نهاد در آموزش عالی را خاص برشمرد و سپس تصریح کرد: بسیج اساتید نگهبان و مرزبان اصلی دانشگاه در عرصههای علمی و تربیتی است که جدا از فعالیتهای سیاسی و اجتماعی، مرزبانی علمی و تربیتی در محیط دانشگاه را نیز این نهاد مقدس برعهده دارد.

علم الهدی این عبادت عظیم را باعث تبدیل دانشگاه به زیرساخت عظیم شرعی بهویژه در شرایط کنونی کشور دانست و افزود: امروز ما در یک نقطه عطف تاریخی قرار داریم که با یک بیتوجهی کوچک، فرصت بزرگی را در اعتلای اسلام از دست خواهیم داد؛ بنابراین شما نخبگان جامعه دانشگاهی کارگزار این داستان هستید.

نماینده ولی‌فقیه در خراسان رضوی گفت: اگر دقت خود را از دست بدهیم، فرصتهای مهمی را از دست خواهیم داد. لذا بزرگترین مسئله امروز ما شناخت و موقعیتشناسی نسبت به شرایط خودمان و دشمن است. آنچه باعث مشکل و اشکال ما میشود در همین عرصه است

وی به خطای محاسباتی دشمن در جنگ تحمیلی سوم اشاره کرد که ما را به درستی تشخیص نداد و فکر میکرد میتواند به سرعت پیروز شود و تأکید کرد: دشمن متوجه نبود که تقابل با ما، تقابل با یک انقلاب و جریان است، در حالی که آمریکا خود بیشترین تجربه را از انقلاب اسلامی داشت.

علم الهدی بزرگترین مسئله امروز را خطای محاسباتی مسئولین در مورد دشمن دانست و گفت: مسئولین وضعیت و شرایط دشمن را درست تشخیص نمیدهند و به دنبال برداشتن مشکل از سر راه دشمن هستند، نه رسیدن خودمان به پیروزی؛ عامل اصلی این مسأله نادیده گرفتن موقعیت و امکانات خود و استیصال آمریکا است، کوچکترین اتفاقی میتواند آمریکا را نابود کند و در موقعیت خطرناکی قرار دهد.

تمام رگ حیاتی دشمن به تنگه هرمز گره خورده است

امام جمعه مشهد مقدس با طرح این پرسش که «الان ما محتاج توقف جنگ هستیم یا آنها؟»، ابراز کرد: دشمن چنان گیر کرده است که امروز میگوید تنگه هرمز را باز کنید؛ تمام رگ حیاتی دشمن به تنگه هرمز گره خورده است و متاسفانه مسئولان ما این را تشخیص نمیدهند.

وی گفت: اگر با دشمن همکاری کنیم و مشکل را از سر راه او برداریم، او نه تنها دوست نخواهد شد، بلکه برمیگردد و شدیدتر حمله خواهد کرد.

علمالهدی، رسالت امروز نخبگان و فرهیختگان جامعه را تحلیل و تبیین صحیح شرایط کشور برای مردم دانست و گفت: ضروری است که در این زمینه همایشها و هماندیشیها منظم و مداوم رای هموار کردن این موضوع در جامعه برگزار شود.

نماینده ولی‌فقیه در خراسان رضوی بیان کرد: زیرا با توجه به تعطیلی دانشگاهها، تنها اکتفا کردن به مطالعه و زندگی روزمره صحیح نیست و باید فعالیت کرد و میدان را به دست گرفت.

وی دستاوردهای جنگ تحمیلی را خوب توصیف کرد و افزود: البته امکان دارد به راحتی این دستاوردها از دست برود، اگر وظیفه روشناندیشی خود را در همفکریهای مؤثر انجام ندهیم. شکلگیری هستهها و تجمعات خوب در جامعه فرصتی برای نخبگان فکری و روشناندیشان است تا مسائل و اندیشهها را تحلیل و نقد کنند