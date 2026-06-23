به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله سید احمد علم‌الهدی در دیدار با رئیس کل دادگستری استان به همراه دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان، اعضای شورای قضایی و معاونان رئیس کل دادگستری خراسان رضوی که در دفتر نماینده ولی‌فقیه در خراسان رضوی برگزار شد، اظهار کرد: در جامعه، کاری به دشواریِ قضاوت وجود ندارد؛ شما تمام ظرفیتهای وجودی خود را در این سِمَت خطیر به کار گرفته اید تا این حرکتِ نظام اسلامی با زحمات شما به کمال برسد. انشاءالله خداوند توفیقِ رعایت تمام احتیاطات و تقوا را به شما عزیزان عنایت فرماید.

نماینده ولی‌فقیه در خراسان رضوی افزود: خوشبختانه بیش از یک سال است که در دستگاه قضایی استان، شاهد استقرار و آرامش خاصی هستیم. در این مدت دستگاه قضا هیچگونه مشکلِ تنش زا یا تشنج آفرینی در عرصه های سیاسی و اجتماعی ایجاد نکرده است. این موضوع ناشی از مدیریت داهیانه دو بزرگوار، حجت الاسلام زرندی و جناب همتی فر است که توانسته اند چنین وزنِ قوی و نیرومندی را در فضای استان و موقعیت های اجتماعی ایجاد کنند.

وی به دو نکته اشاره کرد و گفت: نخست، وضعیت امروز ماست. با توجه به شرایط جنگی که در آن قرار گرفته ایم، فضا بسیار تاریک است و با توطئهها و فتنههایی روبرو هستیم که نمیتوانیم با تحلیلهای معمول، آنها را پیش بینی کنیم. زیرا دشمن از دشمنی خود دست برنداشته، بلکه به دلیل سیلی هایی که از ما خورده، خشمگین تر شده است؛ بنابراین از هیچ امکانی برای فتنه انگیزی و جنایت دریغ نخواهد کرد که باعث می‌شود ما در جریانات سیاسی و داخلی با مشکلاتی مواجه شویم.

علم الهدی بیان کرد: یکی از مشکلات ما، عرفان های نوظهور و فرقه گرایی هاست. انگلیسی ها در این زمینه بسیار فعالاند؛ چراکه برای دشمن ثابت شده است که حزب سیاسی در وضعیت اجتماعی ما تأثیر چندانی ندارد، اما فرقه گرایی میتواند تأثیرگذار باشد. از اینرو، آنها به دنبال توسعه این جریانات هستند. از آنجا که شناساییِ این فرقه ها دشوار است، انتظار میرود چنانچه موضوعی در این زمینه به دستگاه قضایی استان ارجاع شد، با نهایت جدیت با آنها برخورد شود.

نماینده ولی‌فقیه در خراسان رضوی بیان کرد: در بحث اقتصاد نیز این مشکلات وجود دارد. گاهی یک سرمایه دار وارد عرصه میشود و به نفر اول واردات کشور تبدیل میشود که نیازمند تحقیقات دقیق امنیتی است؛ به ویژه در بحث احتکار. ما در استان خود به دلیل مرز گسترده با کشورهای همسایه، سوژه های خاصی داریم که منحصر به خودمان است؛ استان ما عملاً به دروازهی کشور تبدیل شده است

وی خاطرنشان کرد: در همین دوران جنگ، تمام ارتباطات شرقی و جریان ریلی و جادهای از مسیر استان ما صورت گرفت؛ بنابراین بسیاری از توطئه های خطرناک اقتصادی ممکن است در استان ما شکل بگیرد. در همین راستا امیدواریم عزیزان با دقت بیشتری به قضایا رسیدگی کنند. روایتی داریم که میگوید: «هرگاه فتنه ها افزایش یافت، با سوءظن بیشتری پیش بروید»؛ البته نباید مردم را آزار داد، اما شما بزرگواران با هوشیاری، بصیرت و نخبگیِ ارزشمندی که در جریان قضایی و بررسی های امنیتی دارید، باید حلال این مشکلات باشید.

علم الهدی ادامه داد: نکته دوم، موقعیت نهاد نمایندگی رهبری در استان و ارتباط آن با دستگاه قضایی است. این روابط از دو جهت قابل بررسی است؛ نخست، از نظر مراجعات مردم به دفتر ما. این مراجعات اگر بخواهد در وضع پاسخگوییِ مستقیم قرار بگیرد، ایجاد مشکل میکند.

نماینده ولی‌فقیه در خراسان رضوی با بیان اینکه هیچ ارتباط مستقیمی نیز بین نهاد نمایندگی استان و دستگاه قضایی وجود ندارد، اضافه کرد: ما در این موارد، کوچکترین مراجعه ای به دستگاه قضا نداریم؛ اگر کسی چنین ادعایی درجهت نمایندگی از دفتر کند، دروغ است. ما هیچ مراجعه مستقیمی به مجتمع های قضایی نداریم و مراجعات فقط به دفتر حجت‌الاسلام زرندی ارجاع داده میشود. در این خصوص انتظار داریم اگر کسی به صورت شخصی و باعنوانِ مراجعه بدون نامه از طرف دفترما آمد، با برخوردی صریح، درخواست او را نپذیرید، همچنین، افرادی که به دروغ خود را از وابستگان ما معرفی میکنند، باید تعقیب و پیگیری شوند که چرا با این عنوان به دستگاه قضا مراجعه کرده اند.