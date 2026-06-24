حمله رژیم صهیونیستی به یک خودرو در جنوب لبنان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، پهپادهای رژیم صهیونیستی ساعتی پیش یک خودرو را در منطقه کفررمان در جنوب لبنان هدف حمله قرار دادند.

خبرنگار المیادین نیز ضمن اعلام این خبر تاکید کرد که حمله مذکور در مسیر الدبشه واقع در استان نبطیه صورت گرفته است. هنوز از تلفات احتمالی این حمله گزارشی منتشر نشده است.

از سوی دیگر شبکه الجدید به نقل از یک منبع امنیتی گزارش داد که یک گشتی اسرائیلی به شهرک عین عرب که ارتش دیروز جاده آن را بازگشایی کرده بود، آمد و از رئیس این شهرک خواست تا قبل از ساعت 5 عصر به وقت محلی خانه‌ها را تخلیه کند، در غیر این صورت تخریب خواهند شد.

با پافشاری ایران بر مطالبات خود در توقف جنایات رژیم صهیونیستی در لبنان، حملات صهیونیست‌ها به ضاحیه و بیروت متوقف شد و میزان این حملات در جنوب نیز به کمترین سطح خود رسیده است.

با این وجود رژیم صهیونی با حملات گاه و بیگاه خود به جنوب لبنان تلاش می‌کند در درجه اول مذاکرات وقف جنگ در منطقه را به بن‌بست بکشاند و از سوی دیگر اهداف تجاوزکارانه و توسعه طلبانه خود در جنوب لبنان را دنبال کند.