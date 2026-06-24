نواف سلام: خواستار پایان اشغالگری اسرائیل و آزادی اسرا هستیم 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره ، نواف سلام نخستوزیر لبنان در اظهاراتی اعلام کرد که در جریان تشکیل هستهای در سوئیس قرار گرفته است که هدف آن تثبیت آتشبس است.
با پافشاری ایران بر مطالبات خود در توقف جنایات رژیم صهیونیستی در لبنان، حملات صهیونیستها به ضاحیه و بیروت متوقف شد و میزان این حملات در جنوب نیز به کمترین سطح خود رسیده است.
وی مدعی شد که لبنان به مذاکرات در واشنگتن رفته است، چرا که آن را کمهزینهترین راه برای لبنان میداند. این ادعا در حالی مطرح شده است که هیچ راهکار مشخصی غیر از عادی سازی روابط با دشمن صهیونیستی در شرایط اوج تجاوز رژیم صهیونی به لبنان وجود ندارد.
سلام در ادامه ادعاهای خود گفت که مسیر واشنگتن با هستهای که در سوئیس برای تثبیت آتشبس تشکیل شد، متفاوت است.
نواف سلام گفت: اشغالگری رژیم صهیونیستی در ۵ نقطه از خاک لبنان و یا حتی ۲ نقطه را نمیپذیریم و خواستار آزادی اسرا هستیم.
وی ادامه داد: هیچکس از قبل، نتیجه هیچ مذاکرهای را نمیداند، اما ما میدانیم که خواهان خروج کامل اسرائیل هستیم.
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