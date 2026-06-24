۲ شهید در حمله پهپادی رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین ، اداره دفاع مدنی جنوب لبنان امروز اعلام کرد که دو نفر در حمله پهپادی رژیم صهیونیستی به خودرویی در اطراف شهر کفررمان در جنوب لبنان به شهادت رسیدند.

خبرگزاری ملی لبنان نیز افزود که این دو نفر در حمله پهپادی اسرائیل به یک خودروی شاسی‌بلند X۵ در جاده تپه الدبشه به سمت دوحه کفررمان به شهادت رسیدند.

خبرگزاری ملی لبنان گزارش داد که نظامیان صهیونیست در چارچوب نقض آتش‌بس در جنوب لبنان، به خودرویی در محله الدیر در شهر نبطیه الفوقا و به خودروی دیگری در اطراف محله پادگان ارتش تیراندازی کردند.

همچنین یک پهپاد متخاصم دو بمب صوتی بر روی شهر برعشیت در منطقه بنت جبیل پرتاب کرد.

علاوه بر این، یک گشت اسرائیلی متخاصم به همراه یک بولدوزر از نوع D۹ به شهر عین العرب آمد. این گشت از رئیس شهر خواست تا به ساکنان اطلاع دهد که باید خانه‌های خود را قبل از ساعت ۵ بعدازظهر امروز تخلیه کنند و تهدید کرد که در صورت عدم رعایت، آنها را تخریب خواهد کرد.

ارتش لبنان دیروز جاده منتهی به شهر عین العرب را بازگشایی کرده بود که امکان بازگشت تعدادی از اهالی را پس از مدتی بسته بودن فراهم کرد. شهر در حال حاضر در وضعیت انتظار و نگرانی به سر می‌برد.

ارتش لبنان دیروز بازگشت اهالی شهر مرزی عین العرب در منطقه مرجعیون به روستاهای خود را همراهی کرد تا ساکنان این مناطق از خانه‌ و اموال خود بازدید کرده و ویرانی های ناشی از جنگ را بعد از مدت ها آوارگی تعمیر کنند.

منابه رسانه ای گزارش دادند که شدت حملات رژیم صهیونیستی به لبنان از روز شنبه به طرز قابل توجهی کاهش یافته است. طرفین آمریکایی و ایرانی، در مذاکرات خود در سوئیس بر سر ایجاد «مکانیزم حل و فصل اختلافات» با مشارکت هر دو طرف به همراه لبنان و میانجی‌های قطری و پاکستانی، با هدف تضمین اجرای آتش‌بس در لبنان توافق کردند.