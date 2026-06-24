تیراندازی در محوطه سفارت آمریکا در لبنان

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه لبنانی الجدید از تیراندازی در محوطه سفارت آمریکا در منطقه عوکر در بیروت خبر داد.

بر اساس این گزارش، ارتش لبنان بلافاصله مسیرهای منتهی به منطقه سفارت لبنان را مسدود کرده است.

منابع نظامی لبنان به النشره اعلام کردند که نیروهای ارتش در اطراف سفارت آمریکا در عوکر در مقابله با یک خودرو که دستورات آنها را اجرا نکرده است، اقدام به شلیک تیر هوایی کرده اند.

بر اساس این گزارش، ایست و بازرسی ارتش لبنان در محوطه سفارت آمریکا در عوکر بعد از اینکه یک خودرو به دستورات آنها بی‌اعتنایی کرد، اقدام به شلیک تیر هوایی کرده است.

در بازرسی از این خودرو مشخص شد که سرنشینان آن دو فرد سوری هستند که اوراق شناسایی در اختیار ندارند.