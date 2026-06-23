حجتالاسلام سید رضا افتخاری در گفتوگو با خبرنگار مهر، با تشریح برنامههای عزاداری تاسوعا و عاشورای حسینی در شهر یاسوج اظهار کرد: مراسم دستهروی و پیادهروی شب تاسوعا پس از پایان برنامه اجتماع میدان، از ساعت ۲۳ آغاز میشود و عزاداران از مسیر بلوار امام خمینی(ره)، خیابان پانزده خرداد و خیابان مصلی به سمت بلوار جمهوری اسلامی حرکت خواهند کرد.
وی افزود: برنامه صبح روز تاسوعا امسال به عصر این روز منتقل شده و در شهر یاسوج مراسم متمرکزی برای صبح تاسوعا پیشبینی نشده است، هرچند در شهر مادوان و منطقه امامزاده مختار، هیئتهای عزاداری و سینهزنی برنامههای خود را برگزار خواهند کرد.
مدیرکل تبلیغات اسلامی کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: اجتماع عصر تاسوعا از ساعت ۱۷:۳۰ در بلوار جمهوری اسلامی آغاز میشود و پیش از آن، هیئتهای عزاداری از میدان هفتتیر به سمت بلوار جمهوری اسلامی حرکت میکنند. این مراسم تا زمان اذان مغرب ادامه خواهد داشت.
وی با اشاره به برنامههای شب عاشورا گفت: پس از پایان اجتماع عزاداران، دستهروی و پیادهروی از بلوار امام خمینی(ره) به سمت میدان هفتتیر، خیابان طالقانی و سپس بلوار جمهوری اسلامی برگزار میشود که این آیین از ساعت ۲۳ تا یک بامداد ادامه خواهد داشت.
حجت الاسلام افتخاری ادامه داد: مراسم صبح عاشورای حسینی نیز از ساعت ۹ تا ۱۱ برگزار میشود و هیئتهای عزاداری از مسیرهای فلکه ساعت و میدان هفتتیر به بلوار جمهوری اسلامی عزیمت کرده و اجتماع بزرگ عزاداران حسینی در این محل برگزار خواهد شد.
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