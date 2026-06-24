بیشترین خرید گندم لرستان تا کنون مربوط به کوهدشت بوده است

به گزارش خبرنگار مهر، نامدار صیادی ظهر امروز چهارشنبه در بازدید از مراکز خرید گندم لرستان با اشاره به حجم خرید گندم انجام شده، اظهار داشت: تاکنون بیش از ۶۰ هزار تن گندم از کشاورزان و زارعین استان خریداری شده است که شهرستان کوهدشت با ثبت ۳۲ هزار تن، پیشتاز این عرصه بوده و بیشترین میزان خرید را به خود اختصاص داده است.

وی افزود: به‌صورت نقطه‌به‌نقطه، شاهد افزایش ۱۰۷ درصدی خرید گندم نسبت به مدت مشابه سال گذشته هستیم.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان در خصوص امکانات و پرسنل فعال در این طرح، بیان کرد: در حال حاضر حدود هزار و ۵۰۰ دستگاه در سطح استان فعال و ۵۰ مرکز خرید با بهره‌گیری از توان بیش از ۵۰۰ نفر از همکاران ما، مشغول خدمت‌رسانی و دریافت گندم از کشاورزان هستند.

صیادی با بیان اینکه به فضل پروردگار و تلاش شبانه‌روزی مجموعه سازمان جهاد کشاورزی استان و همت و مساعدت قابل‌تقدیر کشاورزان گندم‌های برداشت شده استان تا کنون دارای بهترین کیفیت برای نانوایی است، افزود: تا کنون تمامی گندم‌های تحویلی به مراکز خرید گندم دارای کمترین درصد سن‌زدگی و به طور میانگین در حد یک درصد و پایین‌تر از یک درصد است که پیش‌بینی می‌شود این روند همچنان ادامه داشته باشد.

وی در خصوص وضعیت پرداخت مطالبات گندم‌کاران، صیادی، تأکید کرد: تاکنون حدود ۴۰ درصد از بهای گندم کسانی که محصول خود را تا سیزدهم خردادماه تحویل مراکز خرید داده‌اند، پرداخت شده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان، عنوان کرد: کل تلاش دولت بر این است که بهای گندم گندم‌کاران را دراسرع‌وقت پرداخت کند.

صیادی، افزود؛ به‌منظور تسریع در روند خرید گندم و رفاه حال کشاورزان عزیز، تمامی مراکز خرید گندم استان در روزهای تاسوعا و عاشورای حسینی فعال بوده و ساعات کاری مراکز خرید گندم همه‌روزه از ساعت هفت و نیم صبح لغایت ۲۴ شب هستند.