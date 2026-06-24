به گزارش خبرگزاری مهر، زاهد محمودی در نشست بررسی چالش‌های منطقه یکان که با حضور جمعی از معتمدان و مسئولان محلی روز چهارشنبه برگزار شد، اظهار کرد: تغییر نگرش در مدیریت شهری یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است و مسئولان باید تصمیم‌گیری‌های پشت‌میزنشینی و دور از واقعیت‌های میدانی را کنار بگذارند.

وی با تأکید بر اینکه «باید مسائل را از نزدیک لمس کرد»، افزود: حضور مدیران در محلات و بهره‌گیری از ظرفیت معتمدان به عنوان بازوان مشورتی، ضریب خطا در شناسایی نیازهای واقعی مردم و تخصیص بهینه منابع محدود مالی را به شکل چشمگیری کاهش می‌دهد.

محمودی ضمن انتقاد از رویکردهای سنتی در توزیع بودجه، تصریح کرد: با اتخاذ رویکرد محله‌محور، منابع اعتباری به جای توزیع قطره‌چکانی، دقیقاً در بخش‌هایی هزینه خواهد شد که بالاترین سطح رضایت‌مندی عمومی و ضرورت اجرایی را به همراه دارد.

فرماندار مرند با اشاره به ظرفیت‌های اقتصادی منطقه یکان، به مدیران دستگاه‌های خدمت‌رسان هشدار داد: دوران وعده‌های کلی گذشته است؛ از مدیران انتظار می‌رود برای هر چالش، برنامه عملیاتی و جدول زمان‌بندی‌شده ارائه دهند، چرا که هر مصوبه در این نشست‌ها، یک تعهد اداری است و شخصاً بر روند اجرایی آن تا رسیدن به نتیجه نهایی نظارت خواهم کرد.

بر اساس این گزارش، در پایان این جلسه مقرر شد جدول زمان‌بندی اقدامات اجرایی جهت رفع مشکلات احصاشده، تهیه و برای شفاف‌سازی و نظارت مردمی در اختیار نمایندگان محلی قرار گیرد.

این گزارش می‌افزاید، مدیریت محله‌محور به عنوان یکی از کلیدی‌ترین رویکردهای دولت چهاردهم در حوزه اجتماعی، در قالب «برنامه اقدام شبکه مدیریت محله‌محور» و منطبق بر برنامه هفتم توسعه در حال اجراست. این مدل با هدف بهره‌گیری از ظرفیت‌های مغفول‌مانده محلات، تقویت هویت محلی، جلب مشارکت مردم و ارتقای اعتماد عمومی تدوین شده است.

تجربه سال‌های اخیر نشان می‌دهد که فقدان هماهنگی بین‌بخشی و موازی‌کاری دستگاه‌ها، اجرای برنامه‌ها را با چالش مواجه کرده بود؛ از همین رو، دولت چهاردهم با ایجاد شبکه‌ای منسجم از شوراها، مساجد، گروه‌های محلی و نهادهای دولتی، به دنبال ایجاد یک «کانون تصمیم‌ساز» در دل هر محله است تا با شناخت دقیق از ظرفیت‌ها، از اجرای سلیقه‌ای برنامه‌ها جلوگیری شود.

هم‌اکنون کمیته‌های حمایت و راهبری مدیریت محله‌محور در شهرستان مرند با هدف هماهنگ‌سازی نهادهای فرهنگی و اجرایی تشکیل شده است تا با تبدیل «محله» به کانون اصلی تصمیم‌گیری، گامی بلند در مسیر کاهش محرومیت، پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان برداشته شود.