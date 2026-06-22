کشف کالای قاچاق ۸۰ میلیارد ریالی در مرند

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی اسدیان روز دوشنبه اظهار کرد: در اجرای طرح مقابله با کالای قاچاق، ماموران مبارزه با قاچاق کالا و ارز در مسیر جلفا_مرند به سه دستگاه سواری مشکوک شدند و برای بررسی بیشتر آنها را متوقف کردند.

وی افزود: در این پرونده سه متهم دستگیر و برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شدند.

وی با بیان اینکه ماموران در بررسی از خودروهای مذکور انواع لوازم آرایشی و بهداشتی، مواد خوراکی و نوشیدنی انرژی‌زای خارجی قاچاق کشف شد؛ کارشناسان مربوطه ارزش این محموله قاچاق را ۸۰ میلیارد ریال اعلام کردند.