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۱ تیر ۱۴۰۵، ۱۵:۱۶

کشف کالای قاچاق ۸۰ میلیارد ریالی در مرند

کشف کالای قاچاق ۸۰ میلیارد ریالی در مرند

مرند- فرمانده انتظامی مرند از کشف کالای قاچاق به ارزش ۸۰ میلیارد ریال در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی اسدیان روز دوشنبه اظهار کرد: در اجرای طرح مقابله با کالای قاچاق، ماموران مبارزه با قاچاق کالا و ارز در مسیر جلفا_مرند به سه دستگاه سواری مشکوک شدند و برای بررسی بیشتر آنها را متوقف کردند.

وی افزود: در این پرونده سه متهم دستگیر و برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شدند.

وی با بیان اینکه ماموران در بررسی از خودروهای مذکور انواع لوازم آرایشی و بهداشتی، مواد خوراکی و نوشیدنی انرژی‌زای خارجی قاچاق کشف شد؛ کارشناسان مربوطه ارزش این محموله قاچاق را ۸۰ میلیارد ریال اعلام کردند.

کد مطلب 6867931

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