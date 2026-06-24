به گزارش خبرگزاری مهر، در ادامه رایزنیهای دیپلماتیک فشرده میان تهران و ریاض، سید عباس عراقچی و فیصل بن فرحان، وزرای امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی، عصر چهارشنبه در یک تماس تلفنی به گفتوگو نشستند.
در این تماس، وزیر امور خارجه کشورمان همتای سعودی خود را در جریان آخرین روند مذاکرات، پیشرفتهای حاصلشده در اجرای تفاهمات مورد توافق و همچنین رایزنیهای انجامشده در این چارچوب قرار داد و جزئیات گامهای رو به جلوی برداشتهشده را تشریح کرد.
دو طرف در ادامه این گفتوگوی تلفنی، به بررسی دقیق و همهجانبه آخرین تحولات منطقهای و بینالمللی پرداختند و ضمن ابراز خرسندی از روند رو به گسترش تعاملات دوجانبه، بهطور ویژه بر اهمیت تداوم رایزنیها، حفظ و حراست از کانالهای دیپلماتیک فعال و تقویت هرچه بیشتر همکاریهای مشترک برای حمایت از ثبات و امنیت منطقهای و پیشبرد موفقیتآمیز مذاکرات به سمت نتایج مثبت و پایدار تأکید کردند.
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