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۴ تیر ۱۴۰۵، ۱:۱۰

مروی: رهبر شهید نقطه عطفی در تداوم آرمان‌های حسینی بودند

مروی: رهبر شهید نقطه عطفی در تداوم آرمان‌های حسینی بودند

مشهد- تولیت آستان قدس رضوی گفت: رهبر شهید با وفاداری کامل به آرمان‌های امام حسین(ع)، نقطه عطفی در تاریخ معاصر رقم زد.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله احمد مروی شامگاه چهارشنبه در آیین سنتی خطبه‌خوانی شب عاشورای حسینی در جوار بارگاه مطهر امام رضا(ع) اظهار کرد: اگر کسی مدعی محبت به امام حسین(ع) است، باید نسبت به دشمنان ایشان و دشمنان راه حسینی نیز موضع داشته باشد. امام حسین(ع) فرمودند «مرگ با عزت و آزادگی را سعادت و زندگی با ستمگران را ذلت می‌دانم.»

تولیت آستان قدس رضوی حدود ۱۲۰ شب است که ملت ایران در میدان حضور دارند و با این حضور پرشور، دشمنان را از رسیدن به اهدافشان ناامید کرده‌اند؛ دشمنانی که قصد تسلط بر این ملت و کشور را داشتند اما در برابر اراده، وحدت و استقامت مردم ناکام ماندند.

وی افزود: قائد عظیم‌الشأن و شهید والامقام نیز در این آزمون‌ها سربلند بیرون آمد و با وفاداری کامل به آرمان‌های امام حسین(ع)، نقطه عطفی در تاریخ معاصر رقم زد؛ رهبر عظیم الشأن شهید در گفتار، رفتار و نهایتاً با ایثار خون خود و تقدیم عزیزانش، وفاداری خویش را به مکتب اباعبدالله(ع) به نمایش گذاشت.

مروی بیان کرد: نباید در توصیف شهدا، بزرگان و عزیزان خود از دایره منطق دین و مذهب خارج شویم و به تشبیه‌ها و شباهت‌سازی‌های ناروا روی بیاوریم.

تولیت آستان قدس رضوی اظهار کرد: مردم عزیز ایران در مراسم تشییع پیکر رهبر شهید بار دیگر صحنه‌ای ماندگار و تاریخ‌ساز را رقم خواهند زد؛ ملت ایران با حضور گسترده، پرشور و ده‌ها میلیونی خود، پاسخی قاطع به دشمنان و بدخواهان این ملت و این نظام خواهند داد.

کد مطلب 6870130

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