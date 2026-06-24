به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله احمد مروی شامگاه چهارشنبه در آیین سنتی خطبه‌خوانی شب عاشورای حسینی در جوار بارگاه مطهر امام رضا(ع) اظهار کرد: اگر کسی مدعی محبت به امام حسین(ع) است، باید نسبت به دشمنان ایشان و دشمنان راه حسینی نیز موضع داشته باشد. امام حسین(ع) فرمودند «مرگ با عزت و آزادگی را سعادت و زندگی با ستمگران را ذلت می‌دانم.»

تولیت آستان قدس رضوی حدود ۱۲۰ شب است که ملت ایران در میدان حضور دارند و با این حضور پرشور، دشمنان را از رسیدن به اهدافشان ناامید کرده‌اند؛ دشمنانی که قصد تسلط بر این ملت و کشور را داشتند اما در برابر اراده، وحدت و استقامت مردم ناکام ماندند.

وی افزود: قائد عظیم‌الشأن و شهید والامقام نیز در این آزمون‌ها سربلند بیرون آمد و با وفاداری کامل به آرمان‌های امام حسین(ع)، نقطه عطفی در تاریخ معاصر رقم زد؛ رهبر عظیم الشأن شهید در گفتار، رفتار و نهایتاً با ایثار خون خود و تقدیم عزیزانش، وفاداری خویش را به مکتب اباعبدالله(ع) به نمایش گذاشت.

مروی بیان کرد: نباید در توصیف شهدا، بزرگان و عزیزان خود از دایره منطق دین و مذهب خارج شویم و به تشبیه‌ها و شباهت‌سازی‌های ناروا روی بیاوریم.

تولیت آستان قدس رضوی اظهار کرد: مردم عزیز ایران در مراسم تشییع پیکر رهبر شهید بار دیگر صحنه‌ای ماندگار و تاریخ‌ساز را رقم خواهند زد؛ ملت ایران با حضور گسترده، پرشور و ده‌ها میلیونی خود، پاسخی قاطع به دشمنان و بدخواهان این ملت و این نظام خواهند داد.