اختلال دسترسی به فیش حقوقی بازنشستگان رفع شد

به گزارش خبرگزاری مهر، ادارهکل روابط عمومی سازمان تأمیناجتماعی اعلام کرد: برخی اختلالات و مشکلات پیش آمده در سامانه مشاهده فیشهای حقوقی برطرف شد و بازنشستگان و مستمری بگیران میتوانند فیش حقوقی خرداد ماه را دریافت نمایید.
روشهای مشاهده و دریافت فیش حقوقی بدون نیاز به مراجعه حضوری
سامانه خدمات غیرحضوری سازمان به نشانی es.tamin.ir
ورود به بخش «مستمریبگیران، قسمت فیش حقوقی مستمریبگیران»
در صورتی که حساب کاربری ندارید، ابتدا در سامانه ثبت نام کنید
در صورت مواجه با پیغام محدودیت جغرافیایی، VPN خود را خاموش کنید
در صورت نمایش پیغام خطای سرویس به دلیل ترافیک مراجعات، ساعتی بعد تلاش کنید
اپلیکیشن تأمین من
انتخاب نوع کاربری «مستمریبگیر» و انتخاب گزینه «مشاهده فیش»
آخرین نسخه اپلیکیشن را از طریق نشانی my.tamin.ir دریافت و یا وارد نسخه تخت وب اپلیکیشن شوید.
در صورتی که حساب کاربری ندارید، ابتدا در سامانه ثبت نام کنید.
قبل از ورود به اپلیکیشن، VPN خود را خاموش کنید.
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