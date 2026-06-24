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۳ تیر ۱۴۰۵، ۲۱:۴۹

واژگونی مرگبار خودروی سمند در شهرستان کارون ۲ کشته داشت

واژگونی مرگبار خودروی سمند در شهرستان کارون ۲ کشته داشت

اهواز - رئیس اورژانس ۱۱۵ دانشگاه علوم پزشکی اهواز گفت: حادثه تلخ واژگونی خودروی سمند در منطقه قلعه‌چنان شهرستان کارون دو فوتی و سه مصدوم بر جا گذاشت.

به گزارش خبرنگار مهر، مهران احمدی بلوطکی عصر امروز چهارشنبه در گفتگویی رسانه‌ای اظهار کرد: در ساعت ۱۶:۲۵ امروز چهارشنبه، گزارش حادثه واژگونی یک دستگاه خودروی سمند در منطقه قلعه‌چنان شهرستان کارون به مرکز اورژانس اعلام شد.

رئیس اورژانس ۱۱۵ دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز ادامه داد: بلافاصله پس از دریافت گزارش، تیم‌های عملیاتی و امدادی اورژانس به محل حادثه اعزام شدند.

وی با اشاره به وضعیت آسیب‌دیدگان این حادثه افزود: متأسفانه در این سانحه رانندگی دو نفر جان باختند و سه نفر دیگر دچار مصدومیت شدند.

احمدی بلوطکی تصریح کرد: یک نفر از مصدومان پس از دریافت خدمات سرپایی در محل با رضایت شخصی از انتقال به بیمارستان امتناع کرد و دو نفر دیگر که وضعیت وخیمی داشتند توسط نیروهای امدادی اورژانس برای ادامه روند درمان به بیمارستان سینا منتقل شدند.

کد مطلب 6870044

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