حضور هیئتی از حماس در قاهره

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیاالیوم، طاهر النونو، مشاور سیاسی رئیس دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی حماس، اعلام کرد که هیئتی از این جنبش به ریاست زاهر جبارین، صبح امروز وارد قاهره شد.

به گفته النونو، این هیئت قرار است با مسئولان مصری و میانجی‌ها دیدار کند تا روند اجرای توافق آتش‌بس تکمیل شود.

وی تاکید کرد که توقف نقض‌های فزاینده رژیم صهیونیستی در نوار غزه، جنایت‌های روزانه، ترورها و تضمین پایبندی این رژیم به ورود کامل نیازهای غزه، از جمله مصالح و تجهیزات لازم برای بازسازی بیمارستان‌ها، نانوایی‌ها و زیرساخت‌ها، در صدر دستور کار این هیئت قرار دارد.

النونو افزود: این دور از گفتگوها همچنین شامل تکمیل بررسی نقشه راه تهیه‌ شده از سوی ملادینوف با همکاری میانجی‌ها برای مرحله دوم توافق، ورود کمیته اداری و نیروهای حفاظت بین‌المللی و در نهایت خروج کامل رژیم صهیونیستی از سراسر نوار غزه خواهد بود.

وی تاکید کرد حماس در دستیابی به توافقی که به رنج ملت فلسطین پایان دهد، جنایت‌های اشغالگران را متوقف کند و در مسیر احیای حقوق سیاسی ملت فلسطین، در رأس آن آزادی و تشکیل کشور مستقل فلسطین، پیشرفت ایجاد کند، جدی است.