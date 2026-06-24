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۴ تیر ۱۴۰۵، ۱:۲۴

عزاداری مردم یاسوج در دهمین شب محرم

عزاداری مردم یاسوج در دهمین شب محرم

یاسوج- عزاداری مردم یاسوج در دهمین شب محرم با حضور عاشقان ابا عبدالله الحسین(ع) برگزار شد.

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کد مطلب 6870143

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