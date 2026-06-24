https://mehrnews.com/x3cqp2 ۴ تیر ۱۴۰۵، ۱:۲۴ کد مطلب 6870143 استانها کهگیلویه و بویراحمد استانها کهگیلویه و بویراحمد ۴ تیر ۱۴۰۵، ۱:۲۴ عزاداری مردم یاسوج در دهمین شب محرم یاسوج- عزاداری مردم یاسوج در دهمین شب محرم با حضور عاشقان ابا عبدالله الحسین(ع) برگزار شد. دریافت 48 MB کد مطلب 6870143 کپی شد مطالب مرتبط اجتماع بزرگ هیئتهای مذهبی یاسوج در روز عاشورا برگزار میشود کهگیلویه و بویراحمد عاشورایی شد/ اقامه نماز ظهر عاشورا در۱۷شهر یاسوج در شب عاشورا؛ تجلی عشق و وفاداری به سیدالشهدا(ع نماز ظهر عاشورا درشهر یاسوج برگزار شد آغاز عزاداری روز عاشورا در یاسوج/برپایی نماز ظهر عاشورا در مصلی عزاداری مردم ارومیه در شب عاشورای حسینی عزاداری شب عاشورا در یاسوج برگزار شد برچسبها یاسوج مراسم عزاداری محرم و صفر عاشورا
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