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۱۰ تیر ۱۴۰۵، ۲۳:۳۵

عزاداری مردم یاسوج در هفدهمین شب محرم

عزاداری مردم یاسوج در هفدهمین شب محرم

یاسوج- مردم یاسوج در هفدهمین شب ماه محرم عزاداری کردند.

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کد مطلب 6877019

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