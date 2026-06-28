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۸ تیر ۱۴۰۵، ۱:۳۷

عزاداری مردم یاسوج در چهاردهمین شب محرم

عزاداری مردم یاسوج در چهاردهمین شب محرم

یاسوج- مردم یاسوج در چهاردهمین شب محرم به عزاداری پرداختند.

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کد مطلب 6873718

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