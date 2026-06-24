https://mehrnews.com/x3cqpf ۴ تیر ۱۴۰۵، ۱:۳۸ کد مطلب 6870154 استانها آذربایجان غربی استانها آذربایجان غربی ۴ تیر ۱۴۰۵، ۱:۳۸ عزاداری مردم ارومیه در شب عاشورای حسینی ارومیه - همزمان با شب عاشورای حسینی دستجات عزاداری در کنار مردم در سوگ شهدای دشت کربلا عزاداری کردند. دریافت 21 MB کد مطلب 6870154 کپی شد مطالب مرتبط اجتماع عاشوراییان مارگون در جوار امامزاده بی بی خاتون(س) شبهای محرم در جوار شهدای دانش آموز میناب شب عاشورای حسینی در محله اندرزگو عزاداری مردم یاسوج در دهمین شب محرم سینهزنی عزاداران حسینی بروجرد برچسبها ارومیه مراسم عزاداری محرم و صفر عاشورا
نظر شما