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۴ تیر ۱۴۰۵، ۱:۳۸

عزاداری مردم ارومیه در شب عاشورای حسینی

عزاداری مردم ارومیه در شب عاشورای حسینی

ارومیه - همزمان با شب عاشورای حسینی دستجات عزاداری در کنار مردم در سوگ شهدای دشت کربلا عزاداری کردند.

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کد مطلب 6870154

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