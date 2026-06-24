اجتماع عاشوراییان مارگون در جوار امامزاده بی بی خاتون(س)

حجت‌الاسلام کاظم رضایی اصیل در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، ضمن عرض تسلیت به مناسبت فرارسیدن عاشورای حسینی، اظهار کرد: فردا هم‌زمان با روز عاشورا، اجتماع باشکوه هیئات مذهبی و مردم ولایتمدار شهرستان مارگون از ساعت ۸ الی ۱۴ در جوار امامزادگان بی‌بی‌خاتون (س) برگزار خواهد شد.

وی با بیان اینکه شعار محوری هیئات مذهبی در این روز «کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا» خواهد بود، افزود: این تجمع با محوریت تقویت روحیه انقلابی و بیعت مجدد با مقام معظم رهبری حضرت آیت‌الله خامنه‌ای برگزار می‌شود و امیدواریم با استمرار این راه، شاهد پیروزی نهایی جبهه حق علیه باطل باشیم.

رئیس سازمان تبلیغات اسلامی مارگون با اشاره به برنامه‌های ویژه این روز تصریح کرد: مراسم عزاداری، سینه‌زنی و سوگواری مرسوم، طبق سنت دیرینه در جوار امامزادگان بی‌بی‌خاتون (س) اجرا خواهد شد.

حجت‌الاسلام رضایی از پیش‌بینی تمهیدات لازم برای پذیرایی از زائران و عزاداران خبر داد و گفت: بیش از ۳۰ موکب در مسیر تردد عزاداران از مرکز شهرستان تا امامزادگان بی‌بی‌خاتون (س) و همچنین در جوار این بقعه متبرکه برپا شده و آماده خدمت‌رسانی به محبین اهل‌بیت (ع) هستند.

وی در پایان اضافه کرد: آیین‌های مشابهی نیز با حضور پرشور مردم در دهستان‌های «زیلایی» و «سیلاب‌کلوار» با هدف گرامیداشت آرمان‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی و عرض ارادت به ساحت مقدس سیدالشهدا (ع) در همان بازه زمانی برگزار می شود.