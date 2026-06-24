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۴ تیر ۱۴۰۵، ۱:۳۰

اجتماع عاشوراییان مارگون در جوار امامزاده بی بی خاتون(س)

اجتماع عاشوراییان مارگون در جوار امامزاده بی بی خاتون(س)

مارگون-رئیس سازمان تبلیغات اسلامی مارگون از برگزاری اجتماع بزرگ عاشوراییان و تجدید میثاق با آرمان‌های انقلاب اسلامی در جوار امامزاده بی بی خاتون(س) این شهرستان خبر داد.

حجت‌الاسلام کاظم رضایی اصیل در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، ضمن عرض تسلیت به مناسبت فرارسیدن عاشورای حسینی، اظهار کرد: فردا هم‌زمان با روز عاشورا، اجتماع باشکوه هیئات مذهبی و مردم ولایتمدار شهرستان مارگون از ساعت ۸ الی ۱۴ در جوار امامزادگان بی‌بی‌خاتون (س) برگزار خواهد شد.

وی با بیان اینکه شعار محوری هیئات مذهبی در این روز «کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا» خواهد بود، افزود: این تجمع با محوریت تقویت روحیه انقلابی و بیعت مجدد با مقام معظم رهبری حضرت آیت‌الله خامنه‌ای برگزار می‌شود و امیدواریم با استمرار این راه، شاهد پیروزی نهایی جبهه حق علیه باطل باشیم.

رئیس سازمان تبلیغات اسلامی مارگون با اشاره به برنامه‌های ویژه این روز تصریح کرد: مراسم عزاداری، سینه‌زنی و سوگواری مرسوم، طبق سنت دیرینه در جوار امامزادگان بی‌بی‌خاتون (س) اجرا خواهد شد.

حجت‌الاسلام رضایی از پیش‌بینی تمهیدات لازم برای پذیرایی از زائران و عزاداران خبر داد و گفت: بیش از ۳۰ موکب در مسیر تردد عزاداران از مرکز شهرستان تا امامزادگان بی‌بی‌خاتون (س) و همچنین در جوار این بقعه متبرکه برپا شده و آماده خدمت‌رسانی به محبین اهل‌بیت (ع) هستند.

وی در پایان اضافه کرد: آیین‌های مشابهی نیز با حضور پرشور مردم در دهستان‌های «زیلایی» و «سیلاب‌کلوار» با هدف گرامیداشت آرمان‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی و عرض ارادت به ساحت مقدس سیدالشهدا (ع) در همان بازه زمانی برگزار می شود.

کد مطلب 6870157

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