رامین سمیعیان در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به افزایش ذبح دام در ایام ماه محرم اظهار کرد: رعایت ضوابط بهداشتی در خرید، نگهداری و ذبح دام از مهمترین موضوعاتی است که باید مورد توجه شهروندان قرار گیرد.
وی افزود: بیتوجهی به اصول بهداشتی در زمان ذبح دام میتواند زمینه انتقال برخی بیماریهای مشترک بین انسان و دام از جمله تب خونریزیدهنده کریمه کنگو را فراهم کند.
مدیرکل دامپزشکی استان کرمانشاه با بیان اینکه تب کریمه کنگو یک بیماری ویروسی مشترک بین انسان و دام است، گفت: این بیماری عمدتاً از طریق کنههای آلوده به دام منتقل میشود و انسان نیز در صورت تماس با خون، ترشحات یا بافت دام آلوده ممکن است به آن مبتلا شود.
سمیعیان تصریح کرد: بخش عمده موارد انتقال بیماری به انسان در زمان ذبح دام، قطعهکردن گوشت و یا تماس مستقیم با خون و ترشحات دام آلوده رخ میدهد و به همین دلیل افرادی که بدون رعایت موازین بهداشتی اقدام به کشتار دام میکنند، بیشتر در معرض خطر قرار دارند.
وی ادامه داد: یکی دیگر از راههای انتقال بیماری، گزش کنه آلوده است و در برخی موارد نیز انتقال بیماری از فرد مبتلا به سایر افراد از طریق تماس با خون و ترشحات گزارش شده است.
مدیرکل دامپزشکی استان کرمانشاه از شهروندان خواست برای ذبح دام نذری از کشتارگاههای مجاز استفاده کرده و از هرگونه کشتار غیربهداشتی در معابر و اماکن غیرمجاز خودداری کنند.
سمیعیان خاطرنشان کرد: رعایت توصیههای دامپزشکی و استفاده از تجهیزات حفاظتی هنگام تماس با دام و فرآوردههای خام دامی نقش مهمی در پیشگیری از ابتلا به تب کریمه کنگو و حفظ سلامت عمومی جامعه دارد.
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