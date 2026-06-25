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۴ تیر ۱۴۰۵، ۸:۵۷

ذبح غیربهداشتی دام خطر تب کریمه کنگو را افزایش می‌دهد

ذبح غیربهداشتی دام خطر تب کریمه کنگو را افزایش می‌دهد

کرمانشاه - مدیرکل دامپزشکی استان کرمانشاه با اشاره به افزایش ذبح دام نذری در ماه محرم، بر رعایت اصول بهداشتی برای پیشگیری از ابتلا به تب خونریزی‌دهنده کریمه کنگو تأکید کرد.

رامین سمیعیان در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به افزایش ذبح دام در ایام ماه محرم اظهار کرد: رعایت ضوابط بهداشتی در خرید، نگهداری و ذبح دام از مهم‌ترین موضوعاتی است که باید مورد توجه شهروندان قرار گیرد.

وی افزود: بی‌توجهی به اصول بهداشتی در زمان ذبح دام می‌تواند زمینه انتقال برخی بیماری‌های مشترک بین انسان و دام از جمله تب خونریزی‌دهنده کریمه کنگو را فراهم کند.

مدیرکل دامپزشکی استان کرمانشاه با بیان اینکه تب کریمه کنگو یک بیماری ویروسی مشترک بین انسان و دام است، گفت: این بیماری عمدتاً از طریق کنه‌های آلوده به دام منتقل می‌شود و انسان نیز در صورت تماس با خون، ترشحات یا بافت دام آلوده ممکن است به آن مبتلا شود.

سمیعیان تصریح کرد: بخش عمده موارد انتقال بیماری به انسان در زمان ذبح دام، قطعه‌کردن گوشت و یا تماس مستقیم با خون و ترشحات دام آلوده رخ می‌دهد و به همین دلیل افرادی که بدون رعایت موازین بهداشتی اقدام به کشتار دام می‌کنند، بیشتر در معرض خطر قرار دارند.

وی ادامه داد: یکی دیگر از راه‌های انتقال بیماری، گزش کنه آلوده است و در برخی موارد نیز انتقال بیماری از فرد مبتلا به سایر افراد از طریق تماس با خون و ترشحات گزارش شده است.

مدیرکل دامپزشکی استان کرمانشاه از شهروندان خواست برای ذبح دام نذری از کشتارگاه‌های مجاز استفاده کرده و از هرگونه کشتار غیربهداشتی در معابر و اماکن غیرمجاز خودداری کنند.

سمیعیان خاطرنشان کرد: رعایت توصیه‌های دامپزشکی و استفاده از تجهیزات حفاظتی هنگام تماس با دام و فرآورده‌های خام دامی نقش مهمی در پیشگیری از ابتلا به تب کریمه کنگو و حفظ سلامت عمومی جامعه دارد.

کد مطلب 6870255

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