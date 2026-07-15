شاخص «روز تعویق» ملاک جدید ارزیابی عملکرد قضات است

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست ستاد راهبری سند تحول قضایی دادگستری استان کرمانشاه با موضوع تبیین نظام آماری جدید قوه قضائیه، با حضور رئیسکل دادگستری استان، معاونان قضایی، رؤسای حوزههای قضایی و دادستانهای استان برگزار شد.
رئیسکل دادگستری استان کرمانشاه در این نشست با اشاره به استقرار نظام آماری جدید قوه قضائیه، اظهار کرد: این نظام با هدف اصلاح شیوههای ارزیابی عملکرد، کاهش اطاله دادرسی، ارتقای کیفیت رسیدگیها و افزایش رضایتمندی مردم طراحی شده و حاصل بررسیها و آسیبشناسیهای انجامشده در دستگاه قضایی است.
وی با بیان اینکه از این پس صرف افزایش تعداد پروندههای مختومه، ملاک ارزیابی عملکرد شعب و قضات نخواهد بود، افزود: کاهش شاخص «روز تعویق»، تعیین تکلیف پروندههای معوق، رعایت زمان متعارف رسیدگی و افزایش کیفیت آرای صادره از مهمترین شاخصهای ارزیابی در نظام جدید به شمار میرود.
رئیسکل دادگستری استان کرمانشاه همچنین تأکید کرد: رسیدگی به پروندههای قدیمی و جلوگیری از انباشت پروندههای معوق باید در اولویت مدیران و قضات قرار گیرد و نظارت مستمر بر عملکرد شعب میتواند نقش مهمی در تحقق این هدف ایفا کند.
وی با اشاره به ضرورت صدور آرای مستدل و متقن، گفت: جلوگیری از رسیدگیهای شتابزده و کاهش نقض آرای صادره، علاوه بر افزایش کیفیت رسیدگیها، موجب ارتقای اعتماد عمومی به دستگاه قضایی خواهد شد.
رئیسکل دادگستری استان کرمانشاه در ادامه بر رعایت نظم اداری، پاسخگویی مناسب به مراجعان، تکریم اربابرجوع و استفاده از ظرفیت صلح و سازش، بهویژه در پروندههای خانوادگی و اختلافات قابل مصالحه، تأکید کرد و خواستار اجرای دقیق برنامههای تحولی قوه قضائیه در تمامی حوزههای قضایی استان شد.
در ابتدای این نشست نیز معاون برنامهریزی و فناوری اطلاعات دادگستری استان گزارشی از روند اجرای نظام آماری جدید ارائه کرد و با تشریح شاخصهای این نظام، از برگزاری دورههای آموزشی برای مدیران، قضات و کارکنان مرتبط در سراسر استان خبر داد.
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