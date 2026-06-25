https://mehrnews.com/x3cqrX ۴ تیر ۱۴۰۵، ۱۵:۴۱ کد مطلب 6870287 استانها مرکزی استانها مرکزی ۴ تیر ۱۴۰۵، ۱۵:۴۱ اجتماع پرشور مردم خمین در آیین نخلگردانی و عزاداری عاشورای حسینی خمین- در این ویدئو اجتماع پرشور مردم خمین در آیین نخل گردانی و عزاداری عاشورای حسینی را ملاحظه می کنید. دریافت 9 MB کد مطلب 6870287 کپی شد مطالب مرتبط پیوند شور و شعور؛تجلی فرهنگ ایثار والگوی ماندگار مقاومت در نهضت عاشورا تجلی ولایتپذیری و مقاومت مردم خمین در شام غریبان حسینی آیین شب عاشورای حسینی در شهر زادگاه بنیانگذار جمهوری اسلامی از کربلا تا قلب ایران؛ سرزمین آفتاب در سوگ باوفاترین کربلا برچسبها خمین عاشورا دسته عزاداری
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