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۴ تیر ۱۴۰۵، ۱۱:۲۱

خروش عاشورایی مردم یاسوج در سوگ سالار شهیدان

خروش عاشورایی مردم یاسوج در سوگ سالار شهیدان

یاسوج-همزمان با ظهر عاشورا، خیابان‌های یاسوج میزبان خیل عزادارانی بود که در سوگ شهدای کربلا به عزاداری پرداختند.

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کد مطلب 6870316

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