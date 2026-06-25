https://mehrnews.com/x3cqsy ۴ تیر ۱۴۰۵، ۱۱:۲۱ کد مطلب 6870316 استانها کهگیلویه و بویراحمد استانها کهگیلویه و بویراحمد ۴ تیر ۱۴۰۵، ۱۱:۲۱ خروش عاشورایی مردم یاسوج در سوگ سالار شهیدان یاسوج-همزمان با ظهر عاشورا، خیابانهای یاسوج میزبان خیل عزادارانی بود که در سوگ شهدای کربلا به عزاداری پرداختند. دریافت 74 MB کد مطلب 6870316 کپی شد مطالب مرتبط عزاداری شب عاشورا در یاسوج برگزار شد آغاز عزاداری روز عاشورا در یاسوج/برپایی نماز ظهر عاشورا در مصلی نماز ظهر عاشورا درشهر یاسوج برگزار شد یاسوج در شب عاشورا؛ تجلی عشق و وفاداری به سیدالشهدا(ع کهگیلویه و بویراحمد عاشورایی شد/ اقامه نماز ظهر عاشورا در۱۷شهر اجتماع بزرگ هیئتهای مذهبی یاسوج در روز عاشورا برگزار میشود برچسبها یاسوج عاشورا مراسم عزاداری محرم و صفر
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