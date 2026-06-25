حقوق طبیعی امام حسین (ع) در آخرین موعظه ایشان

یادداشت مهمان_ یاسر دلشاد، پژوهشگر و عضو هیئت علمی بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس رضوی: در منابع تاریخی بخشی از خطبهٔ امام حسین (ع) در روز عاشورا این گونه بیان شده است: «أَیُّهَا النَّاسُ! اسْمَعُوا قَوْلِی وَلَا تَعْجَلُوا حَتَّی أَعِظَکُمْ بِمَا یَحِقُّ لَکُمْ عَلَیَّ...» ای مردم! گفتار مرا بشنوید و شتاب نکنید تا آنچه حقّ شماست بر من از اندرز و موعظه، شما را بدان پند دهم. این به معنای درخواست شنیدن سخن، پرهیز از شتاب، ارائهٔ موعظه و اتمام حجت (یعنی ارائهٔ پند و اندرز به عنوان حقی طبیعی که بر عهدهٔ گوینده است) است.

حقوق طبیعی (Natural Rights) حقوق فطری و ذاتی انسان هستند که مستقل از قوانین حکومتی یا اجتماعی وجود دارند. این حقوق معمولاً شامل حق حیات، آزادی (از جمله آزادی اندیشه، بیان و عقیده)، مالکیت و کرامت انسانی می‌شوند. در سنت اسلامی و فلسفهٔ حقوق طبیعی، این حقوق ریشه در فطرت انسانی، عقل سلیم و خلقت الهی دارند و هیچ کس حق سلب آن‌ها را ندارد.

نکات قابل برداشت از سخنان گهربار امام حسین(ع)

۱. حق آشنایی با آموزه‌های دینی و پند و اندرز (موعظه)؛ یکی از ابعاد حقوق طبیعی انسان، دسترسی به حقیقت، هدایت و معرفت دینی است. در فلسفهٔ حقوق طبیعی اسلامی، انسان به دلیل کرامت ذاتی و فطرت توحیدی، حق دارد از راهنمایی‌های عقلانی و دینی بهره‌مند شود. متن خطبه دقیقاً این نکته را برجسته می‌کند: امام حسین (ع) موعظه و تذکر را حق مخاطبان بر عهدهٔ خود می‌داند. این اقدام، مصداق اتمام حجت است؛ ارائهٔ دلیل و اندرز بدون هیچ اجباری، تا افراد بتوانند آگاهانه انتخاب کنند.

۲. احترام به عقل و آزادی انتخاب تأکید بر «شنیدن» و «عجله نکردن» نشان‌دهندهٔ احترام عمیق به عقل و ارادهٔ مخاطب است. حقوق طبیعی بر پایهٔ عقلانیت انسان بنا شده است؛ انسان حق دارد اطلاعات و استدلال‌ها را بشنود، تأمل کند و سپس تصمیم بگیرد، نه اینکه تحت فشار یا بدون تفکر عمل نماید. این بخش از خطبه با حق دریافت اطلاعات (به عنوان پیش‌نیاز تصمیم‌گیری آگاهانه) کاملاً سازگار است.

۳. کرامت انسانی و مسئولیت متقابل در حقوق طبیعی اسلامی، کرامت ذاتی انسان ایجاب می‌کند که دیگران نسبت به هدایت و خیر او مسئولیت داشته باشند، بدون آنکه این مسئولیت به اجبار یا سلب آزادی بیانجامد. متن خطبه این مسئولیت را به صورت «حق شما بر من» بیان می‌کند که رابطه‌ای دوطرفه است و کرامت شنونده را حفظ می‌نماید. این دیدگاه با آموزه‌های قرآنی و روایی دربارهٔ حق حیات معنوی (هدایت روحی) نیز هم‌راستا است.