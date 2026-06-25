۲۲ کیلو تریاک در عملیات پلیس بوشهر کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مهدی جعفری صبح پنجشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در عملیات اول، مأموران با اقدامات فنی متوجه شدند یک دستگاه پراید از مرزهای غربی قصد انتقال تریاک به گناوه را دارد که پس از هماهنگی قضایی، خودرو توقیف و پنج کیلو تریاکِ جاسازی‌شده کشف شد ،در این عملیات سه متهم دستگیر شدند.

رئیس پلیس مبارزه با موادمخدر استان بوشهر افزود: در عملیات دوم، کارکنان فرماندهی انتظامی دیلم و پلیس مبارزه با موادمخدر در ایستگاه بازرسی شهید موسوی، یک دستگاه پژو پارس را متوقف کردند.

در بازرسی از این خودرو، ۱۷ کیلو و ۶۰۰ گرم تریاک کشف شد که سرنشینان آن شامل دو خانم و یک مرد در پوشش خانواده، قصد انتقال مواد از ایرانشهر به خوزستان را داشتند.

سرهنگ جعفری با اشاره به اینکه هر ۶ متهم پس از تکمیل تحقیقات در اختیار مرجع قضایی قرار گرفتند، تأکید کرد: طرح برخورد با قاچاقچیان مواد مخدر با جدیت تمام ادامه دارد.