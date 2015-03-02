معاون سیاسی اجتماعی فرمانداری اهواز منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فرمانداری اهواز، جلسه تودیع و معارفه معاون سیاسی اجتماعی فرمانداری اهواز در سالن اجتماعات فرمانداری برگزار شد.

اسماعیل ارزانی بیرگانی فرماندار اهواز در این جلسه گفت: وظیفه همه مسئولان خدمت ماندگار به مردم است.

وی افزود: همه مسئولان باید خدمت به مردم، تکریم ارباب رجوع و رسیدگی به حل مشکلات آنها را سرلوحه کار خود قرار دهند.

در ادامه این جلسه از زحمات قدرت اله امانی پور معاون سیاسی اجتماعی پیشین فرمانداری تقدیر و علی مظفری به عنوان معاون سیاسی اجتماعی فرمانداری اهواز معرفی شد.

گفتنی است علی مظفری از جانبازان هشت سال دفاع مقدس و دارای مدرک کارشناسی ارشد حقوق است.