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۱۱ اسفند ۱۳۹۳، ۱۰:۴۴

معاون سیاسی اجتماعی فرمانداری اهواز منصوب شد

معاون سیاسی اجتماعی فرمانداری اهواز منصوب شد

اهواز – با حكم فرماندار اهواز، معاون سیاسی اجتماعی فرمانداری اهواز منصوب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فرمانداری اهواز، جلسه تودیع و معارفه معاون سیاسی اجتماعی فرمانداری اهواز در سالن اجتماعات فرمانداری برگزار شد.

 اسماعیل ارزانی بیرگانی فرماندار اهواز در این جلسه گفت: وظیفه همه مسئولان خدمت ماندگار به مردم است.

وی افزود: همه مسئولان باید خدمت به مردم، تکریم ارباب رجوع و رسیدگی به حل مشکلات آنها را سرلوحه کار خود قرار دهند.

در ادامه این جلسه از زحمات قدرت اله امانی پور معاون سیاسی اجتماعی پیشین فرمانداری تقدیر و علی مظفری به عنوان معاون سیاسی اجتماعی فرمانداری اهواز معرفی شد.

گفتنی است علی مظفری از جانبازان هشت سال دفاع مقدس و دارای مدرک کارشناسی ارشد حقوق است.

کد مطلب 2509627

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