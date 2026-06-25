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۴ تیر ۱۴۰۵، ۱۷:۲۴

فراکسیون حزب الله: اقدام ایران در قبال لبنان شرافتمندانه بود

فراکسیون حزب الله: اقدام ایران در قبال لبنان شرافتمندانه بود

فراکسیون وابسته به حزب الله لبنان اقدامات ایران در قبال این کشور را شرافتمندانه و شجاعانه توصیف کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، فراکسیون وفا به مقاومت وابسته به حزب الله لبنان تاکید کرد: موضع گیری تاریخی و شرافتمندانه ایران در حمایت از لبنان و ملت این کشور باید مورد قدردانی و احترام از سوی همگان در لبنان قرار بگیرد.

این فراکسیون اضافه کرد: آنها امنیت، شکوفایی و منافع راهبردی خود را در خدمت حمایت از یک ملت قرار دادند. اقدام ایران در تحمیل آتش بس لبنان بر دشمن صهیونیستی و همپیمان آمریکایی آن شجاعانه بود و یک معادله جدید را در منطقه ایجاد کرد. از مقامات لبنانی می خواهیم از فرصت پیش آمده ناشی از حمایت های ایران استفاده کرده و آمریکا را مجبور به تعهد دادن برای عقب نشینی رژیم صهیونیستی از لبنان در آینده بسیار نزدیک، کنند.

فراکسیون حزب الله تصریح کرد: ما بار دیگر بر مخالفتمان با مذاکرات مستقیم با دشمن صهیونیستی و نتایج این مذاکرات تاکید می کنیم. نباید هیچ تعهدی به دشمن صهیونیستی علیه حاکمیت لبنان داده شود. مقامات لبنانی باید لزوم عقب نشینی فوری و کامل دشمن صهیونیستی، بازگشت آوارگان و آزاد اسرا و توقف تمام تجاوزات علیه کشورمان را در نظر داشته باشند.

کد مطلب 6870677

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