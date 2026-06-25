انتقال نظامیان زخمی صهیونیست از جنوب لبنان با بالگرد نظامی

به گزارش خبرگزاری مهر، رسانه‌های وابسته به شهرک‌نشینان صهیونیست از انتقال شماری از نظامیان زخمی ارتش رژیم صهیونیستی با بالگرد نظامی از جنوب لبنان خبر داد.

بر اساس این گزارش، این نظامیان پس از وقوع یک «حادثه امنیتی»، از منطقه خارج و به مراکز درمانی منتقل شده‌اند.

در همین حال، پایگاه عبری‌زبان «حدشوت بزمان» گزارش داد در پی درگیری مسلحانه میان رزمندگان حزب‌الله و نیروهای ارتش رژیم صهیونیستی در شهرک بیت‌یاحون در جنوب لبنان، سه نظامی صهیونیست زخمی شدند که وضعیت یکی از آنها بسیار وخیم اعلام شده است.

این رسانه صهیونیستی افزود مجروحان با بالگرد نظامی به بیمارستان‌های اراضی اشغالی منتقل شده‌اند.

حمله توپخانه‌ای اسرائیل به جنوب لبنان

شبکه المنار گزارش داد که توپخانه ارتش رژیم صهیونیستی مناطقی بین دو شهرک بیت‌یاحون و برعشیت‌ را مورد حمله قرار داد.