  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۴ تیر ۱۴۰۵، ۲۳:۴۴

انتقال نظامیان زخمی صهیونیست از جنوب لبنان با بالگرد نظامی

انتقال نظامیان زخمی صهیونیست از جنوب لبنان با بالگرد نظامی

رسانه‌های صهیونیستی از زخمی شدن شماری از نظامیان ارتش رژیم اسرائیل در پی وقوع یک «حادثه امنیتی» در جنوب لبنان و انتقال آنها با بالگرد نظامی خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر، رسانه‌های وابسته به شهرک‌نشینان صهیونیست از انتقال شماری از نظامیان زخمی ارتش رژیم صهیونیستی با بالگرد نظامی از جنوب لبنان خبر داد.

بر اساس این گزارش، این نظامیان پس از وقوع یک «حادثه امنیتی»، از منطقه خارج و به مراکز درمانی منتقل شده‌اند.

در همین حال، پایگاه عبری‌زبان «حدشوت بزمان» گزارش داد در پی درگیری مسلحانه میان رزمندگان حزب‌الله و نیروهای ارتش رژیم صهیونیستی در شهرک بیت‌یاحون در جنوب لبنان، سه نظامی صهیونیست زخمی شدند که وضعیت یکی از آنها بسیار وخیم اعلام شده است.

این رسانه صهیونیستی افزود مجروحان با بالگرد نظامی به بیمارستان‌های اراضی اشغالی منتقل شده‌اند.

حمله توپخانه‌ای اسرائیل به جنوب لبنان

شبکه المنار گزارش داد که توپخانه ارتش رژیم صهیونیستی مناطقی بین دو شهرک بیت‌یاحون و برعشیت‌ را مورد حمله قرار داد.

کد مطلب 6870862

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها