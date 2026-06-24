https://mehrnews.com/x3cqpp ۴ تیر ۱۴۰۵، ۱:۴۹ کد مطلب 6870161 استانها کهگیلویه و بویراحمد استانها کهگیلویه و بویراحمد ۴ تیر ۱۴۰۵، ۱:۴۹ عزاداری مردم مارگون در دهمین شب محرم مارگون- عزاداری مردم مارگون در دهمین شب محرم برگزار شد. دریافت 28 MB کد مطلب 6870161 کپی شد مطالب مرتبط مدیران ناکارآمد عزل شوند؛ دستگاههای نظارتی با گرانفروشی برخورد کنند مسیرهای عزاداری روز عاشورا در کهگیلویه و بویراحمد محرم ۱۴۰۵ در کهگیلویه و بویراحمد؛ از شیرخوارگان حسینی تا شام غریبان آمریکا در برابر ایران شکست خورد؛خیابانها از عزاداری حسینی خالی نشود اجتماع عاشوراییان مارگون در جوار امامزاده بی بی خاتون(س) برچسبها شهرستان مارگون مراسم عزاداری محرم و صفر ماه محرم و صفر
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