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۴ تیر ۱۴۰۵، ۱۵:۳۲

برگزاری نماز ظهر عاشورا در خاش

برگزاری نماز ظهر عاشورا در خاش

خاش - نماز ظهر عاشورا به یاد آخرین نماز ابی عبدالله(ع) برگزار شد.

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کد مطلب 6870550

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