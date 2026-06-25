https://mehrnews.com/x3cqyk ۴ تیر ۱۴۰۵، ۱۵:۳۲ کد مطلب 6870550 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۴ تیر ۱۴۰۵، ۱۵:۳۲ برگزاری نماز ظهر عاشورا در خاش خاش - نماز ظهر عاشورا به یاد آخرین نماز ابی عبدالله(ع) برگزار شد. دریافت 4 MB کد مطلب 6870550 کپی شد مطالب مرتبط برگزاری مراسم عاشورای حسینی توسط مردم روستای اله دو هشدار هواشناسی؛ افزایش دما در سیستان و بلوچستان عزاداری و زنجیرزنی عزاداران سید الشهدا(ع) در شهر کرفس تمهیدات ترافیکی روز عاشورای حسینی در زاهدان تجمع مردم «حسین آباد» دلگان در شب صد و پانزدهم علمای اهل سنت سیستان و بلوچستان: قیام امام حسین(ع) مرز حق و باطل است برچسبها شهرستان خاش نماز ظهر عاشورا عاشورا
نظر شما