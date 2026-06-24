هشدار هواشناسی؛ افزایش دما در سیستان و بلوچستان

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن حیدری گفت: بیشینه سرعت وزش باد در زابل به ۱۱۲ کیلومتر بر ساعت رسید که موجب کاهش دید افقی در منطقه فرودگاهی این شهرستان تا ۳ هزار متر شد. همچنین در زهک سرعت وزش باد به ۷۹ کیلومتر بر ساعت رسید و دید افقی در این شهرستان به یک هزار و ۲۰۰ متر کاهش یافت. در زاهدان نیز افزایش غبار ناشی از وزش باد منطقه سیستان، دید افقی را به ۳ هزار متر رساند.

مدیرکل هواشناسی سیستان و بلوچستان بیان کرد: تا صبح فردا در شمال استان وزش باد شدید و در مناطق مستعد، وقوع طوفان گردوخاک پیش‌بینی می‌شود؛ همچنین طی این مدت در ساعات بعدازظهر تا شب، در زاهدان و نواحی مرکزی استان وزش باد نسبتاً شدید همراه با افزایش غبار مورد انتظار است.

حیدری اظهار داشت: تا اواسط هفته آینده در ارتفاعات جنوبی و برخی نقاط سواحل استان شرایط برای رشد ابرهای همرفتی، رگبارهای پراکنده، گاهی رعدوبرق و وزش باد شدید لحظه‌ای مهیا خواهد بود.

وی با اشاره به روند افزایشی دما اظهار کرد: از روز پنجشنبه تا اواسط هفته آینده، دمای هوا در شمال و مرکز استان بین ۴ تا ۶ درجه سلسیوس افزایش خواهد یافت که می‌تواند موجب تشدید گرمای هوا در این مناطق شود.