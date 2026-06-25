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۴ تیر ۱۴۰۵، ۱۲:۴۱

برگزاری مراسم عاشورای حسینی توسط مردم روستای اله دو

برگزاری مراسم عاشورای حسینی توسط مردم روستای اله دو

زهک - مردم روستای اله دو در سیستان و بلوچستان با برگزاری مراسم عاشورای حسینی به عزاداری ظهر روز عاشورا پرداختند.

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کد مطلب 6870389

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