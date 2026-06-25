https://mehrnews.com/x3cqv3 ۴ تیر ۱۴۰۵، ۱۲:۴۱ کد مطلب 6870389 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۴ تیر ۱۴۰۵، ۱۲:۴۱ برگزاری مراسم عاشورای حسینی توسط مردم روستای اله دو زهک - مردم روستای اله دو در سیستان و بلوچستان با برگزاری مراسم عاشورای حسینی به عزاداری ظهر روز عاشورا پرداختند. دریافت 20 MB کد مطلب 6870389 کپی شد مطالب مرتبط تمهیدات ترافیکی روز عاشورای حسینی در زاهدان تجمع مردم «حسین آباد» دلگان در شب صد و پانزدهم آستان خورشید در سوگ علمدار؛ مشهدالرضا (ع) یکپارچه در ماتم سقای کربلا علمای اهل سنت سیستان و بلوچستان: قیام امام حسین(ع) مرز حق و باطل است کشف بیش از ۱۸۸ میلیارد ریال کالای قاچاق در مرزهای سیستان و بلوچستان برچسبها عاشورا ماه محرم و صفر شهرستان زهک
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