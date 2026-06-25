https://mehrnews.com/x3cqyY ۴ تیر ۱۴۰۵، ۱۶:۰۵ کد مطلب 6870582 استانها همدان استانها همدان ۴ تیر ۱۴۰۵، ۱۶:۰۵ اقامه نماز ظهر عاشورا در ملایر همدان-عزاداران ملایری پس از سینه زنی و سوگواری برای اباعبدالله الحسین(ع) نماز ظهر عاشورا را اقامه کردند. دریافت 13 MB کد مطلب 6870582 کپی شد مطالب مرتبط ظهر عاشورا در بیرجند؛ سوگ حسینی در دمای ۴۰ درجه عاشقان امام حسین(ع) در شاهرود اقامه عشق کردند اقامه نماز ظهر عاشورا در زنجان نماز ظهر عاشورا در نهبندان برچسبها نماز ظهر عاشورا ملایر مراسم عزاداری محرم و صفر
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