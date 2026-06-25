  1. استانها
  2. همدان
۴ تیر ۱۴۰۵، ۱۶:۰۵

اقامه نماز ظهر عاشورا در ملایر

اقامه نماز ظهر عاشورا در ملایر

همدان-عزاداران ملایری پس از سینه زنی و سوگواری برای اباعبدالله الحسین(ع) نماز ظهر عاشورا را اقامه کردند.

دریافت 13 MB
کد مطلب 6870582

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها