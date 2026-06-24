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۴ تیر ۱۴۰۵، ۱:۰۰

شب عاشورا در سرزمین خورشید ولایت

شب عاشورا در سرزمین خورشید ولایت

ایرانشهر- مردم شهر ایرانشهر در شب عاشورای حسینی اجتماع کرده و برای سیدالشهدا علیه السلام و رهبر شهید عزاداری کردند.

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کد مطلب 6870115

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