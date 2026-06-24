https://mehrnews.com/x3cqns ۴ تیر ۱۴۰۵، ۱:۰۰ کد مطلب 6870115 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۴ تیر ۱۴۰۵، ۱:۰۰ شب عاشورا در سرزمین خورشید ولایت ایرانشهر- مردم شهر ایرانشهر در شب عاشورای حسینی اجتماع کرده و برای سیدالشهدا علیه السلام و رهبر شهید عزاداری کردند. دریافت 10 MB کد مطلب 6870115 کپی شد مطالب مرتبط طنین نوای حسینی در سرزمین «خورشید ولایت» عزاداری ایرانشهریها در شب هشتم محرم افتتاح پل های مسیر مهرستان-ایرانشهر جلوههایی از عزاداری دانشگاهیان دانشگاه ارومیه در شب عاشورای حسینی برچسبها ایرانشهر مراسم عزاداری محرم و صفر تجمع مردمی
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