https://mehrnews.com/x3cqzy ۴ تیر ۱۴۰۵، ۱۶:۱۸ کد مطلب 6870610 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۴ تیر ۱۴۰۵، ۱۶:۱۸ چابهاری ها در روز عاشورا برای سیدالشهدا عزاداری کردند چابهار- مردم شهر چابهار همزمان با سراسر کشور در روز عاشورا، عزاداری با شکوهی برگزار کردند. دریافت 25 MB کد مطلب 6870610 کپی شد مطالب مرتبط ثبت حدود ۱۰۰۰ مورد ابتلا به تب دنگی در جنوب سیستان و بلوچستان عزاداری مردم چابهار در تاسوعای حسینی علمای اهل سنت سیستان و بلوچستان: قیام امام حسین(ع) مرز حق و باطل است برچسبها چابهار مراسم عزاداری محرم و صفر عاشورا
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