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۴ تیر ۱۴۰۵، ۱۶:۱۸

چابهاری ها در روز عاشورا برای سیدالشهدا عزاداری کردند

چابهاری ها در روز عاشورا برای سیدالشهدا عزاداری کردند

چابهار- مردم شهر چابهار همزمان با سراسر کشور در روز عاشورا، عزاداری با شکوهی برگزار کردند.

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کد مطلب 6870610

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