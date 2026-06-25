ثبت حدود ۱۰۰۰ مورد ابتلا به تب دنگی در جنوب سیستان و بلوچستان

محمود حسین بر، در گفت و گو با خبرنگار مهر، با اشاره به روند نگرانکننده شیوع بیماری دنگی در منطقه چابهار اظهار داشت: بیماری دنگی یک بیماری ویروسی تبدار است که توسط پشهای به نام آئدس منتقل میشود.
مدیر درمانگاه سلامت چابهار با بیان سابقه حضور این ناقل در منطقه افزود: این پشه پیش از سال ۱۴۰۲ در شهر چابهار و حوزه اطراف آن وجود نداشت، اما از سال ۱۴۰۲ این شهر به پشه آئدس آلوده شد و این آلودگی تا پایان همان سال تمام مناطق چابهار را در بر گرفت.
حسین بر تصریح کرد: در ابتدا پشههای موجود در منطقه به ویروس دنگی آلوده نبودند، اما بهتدریج در پی ورود بیماران آلوده از کشور پاکستان، این پشهها به ویروس دنگی آلوده شدند.
وی با ابراز نگرانی از آمار مبتلایان خاطرنشان کرد: متأسفانه در سال ۱۴۰۵ با افزایش چشمگیر موارد ابتلا مواجه هستیم، بهگونهای که تنها در سه ماهه نخست امسال، نزدیک به ۱۰۰۰ مورد بیمار دنگی در منطقه شناسایی شده است.
مدیر درمانگاه سلامت چابهار در پایان اظهار داشت: این آمار تقریباً معادل کل موارد ثبتشده در طول سال ۱۴۰۳ است.
نظر شما