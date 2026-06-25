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۵ تیر ۱۴۰۵، ۱:۱۱

اجزای تعزیه شام غریبان در چابهار

اجزای تعزیه شام غریبان در چابهار

چابهار- مردم شهر چابهار با اجرای تعزیه در شب شام غریبان، یاد اصحاب کربلا را گرامی داشتند.

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کد مطلب 6870900

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