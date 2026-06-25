https://mehrnews.com/x3cqHt ۵ تیر ۱۴۰۵، ۱:۱۱ کد مطلب 6870900 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۵ تیر ۱۴۰۵، ۱:۱۱ اجزای تعزیه شام غریبان در چابهار چابهار- مردم شهر چابهار با اجرای تعزیه در شب شام غریبان، یاد اصحاب کربلا را گرامی داشتند. دریافت 34 MB کد مطلب 6870900 کپی شد مطالب مرتبط چابهاری ها در روز عاشورا برای سیدالشهدا عزاداری کردند علمای اهل سنت سیستان و بلوچستان: قیام امام حسین(ع) مرز حق و باطل است عزاداری مردم چابهار در تاسوعای حسینی برچسبها بندر چابهار تعزیه مراسم شام غریبان
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