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۷ تیر ۱۴۰۵، ۰:۵۷

۱۱۸ شب حماسه حضور در چابهار

۱۱۸ شب حماسه حضور در چابهار

چابهار- مردم شهر چابهار در صد و هجدهمین شب از شهادت قائد امت، تجمع باشکوهی را برگزار کردند.

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کد مطلب 6872622

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