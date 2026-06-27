https://mehrnews.com/x3crqC ۷ تیر ۱۴۰۵، ۰:۵۷ کد مطلب 6872622 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۷ تیر ۱۴۰۵، ۰:۵۷ ۱۱۸ شب حماسه حضور در چابهار چابهار- مردم شهر چابهار در صد و هجدهمین شب از شهادت قائد امت، تجمع باشکوهی را برگزار کردند. دریافت 46 MB کد مطلب 6872622 کپی شد مطالب مرتبط امام سجاد(ع) با جهاد تبیین پیام عاشورا را زنده نگه داشت اجزای تعزیه شام غریبان در چابهار چابهاری ها در روز عاشورا برای سیدالشهدا عزاداری کردند تصاویر هوایی از تجمع باشکوه مردم ارومیه در خیابان برچسبها چابهار تجمع مردمی اجتماع مردمی
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