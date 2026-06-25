https://mehrnews.com/x3cqzT ۴ تیر ۱۴۰۵، ۱۶:۲۵ کد مطلب 6870627 استانها البرز استانها البرز ۴ تیر ۱۴۰۵، ۱۶:۲۵ اقامه نماز ظهر عاشورا همزمان با سایر نقاط کشور در منطقه حصارک کرج کرج- نماز ظهر عاشورا همزمان با سایر نقاط کشور در منطقه حصارک کرج و با حضور اقشار مختلف عزاداران حسینی اقامه شد. دریافت 7 MB کد مطلب 6870627 کپی شد مطالب مرتبط شورزنی دستجات عزاداری ارومیه در روز عاشورای حسینی کمر به کمر عاشورایی در رامیان؛ موج عزاداری حسینی ادامه دارد برچسبها نماز ظهر عاشورا ماه محرم و صفر مراسم عزاداری محرم و صفر
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