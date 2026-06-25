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۴ تیر ۱۴۰۵، ۱۶:۲۵

اقامه نماز ظهر عاشورا همزمان با سایر نقاط کشور در منطقه حصارک کرج

اقامه نماز ظهر عاشورا همزمان با سایر نقاط کشور در منطقه حصارک کرج

کرج- نماز ظهر عاشورا همزمان با سایر نقاط کشور در منطقه حصارک کرج و با حضور اقشار مختلف عزاداران حسینی اقامه شد.

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کد مطلب 6870627

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