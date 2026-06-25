تکذیب ادعای ممنوعیت شعارهای ضد آمریکایی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، اطلاعیه مرکز رسانه قوه قضائیه اعلام کرد: خبر جعلی و موهن «ممنوعیت سردادن شعار علیه رژیم آمریکا و آتش زدن پرچم دولت تروریستی ایالات متحده در تجمعات، بهموجب اعلامیهی قوه قضائیه»، سراسر جعلی و کذب است، این خبرسازیها با منشا سرویس دشمن و در راستای عملیات روانی دشمن است
در پی انتشار مطلبی جعلی و موهوم در فضای مجازی، مبنی بر «ممنوعیت سردادن شعار علیه رژیم آمریکا و آتش زدن پرچم دولت تروریستی ایالات متحده در تجمعات، بهموجب اعلامیهی قوه قضائیه»، بدینواسطه اعلام میشود، مطلب موهنِ مزبور، سراسر کذب و مجعول است و بررسیها نشان میدهد که ریشهی این خبرسازی کذب، شبهرسانههای معاند و ضدانقلاب هستند و این قبیل جعلیات با منشا سرویس دشمن و در راستای عملیات روانی دشمن است.
قدر متیقّن و به طور کاملاً واضح و مبرهن، درخصوص موضوع مذکور، هیچگونه جرمانگاری صورت نگرفته و قانونی نیز وجود ندارد.
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