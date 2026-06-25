بندانی نیشابوری: اشک بر سیدالشهدا(ع) راهی به سوی رحمت و بهشت الهی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدعلی بندانی نیشابوری در محفل عزاداری بعدازظهر عاشورا که در شبستان امام خمینی(ره) حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) برگزار شد، با اشاره به اهمیت زنده نگه داشتن فرهنگ عزاداری سیدالشهدا(ع)، اظهار کرد: معارف اهل‌بیت(ع) نشان می‌دهد که روز عاشورا جایگاه ویژه‌ای در منظومه اعتقادی شیعیان دارد و مؤمنان باید این روز را با حزن و اندوه سپری کنند.



وی با استناد به فرمایش امام رضا(ع) افزود: آن حضرت فرموده‌اند، هر کس در روز عاشورا از پیگیری امور و خواسته‌های معمول دنیوی دست بردارد و این روز را به یاد مصائب اهل‌بیت(ع) بگذراند، خداوند متعال حاجات دنیا و آخرت او را برآورده خواهد ساخت.



سخنران حرم مطهر بانوی کرامت ادامه داد: در منابع روایی شیعه به ویژه در کتاب زادالمعاد علامه مجلسی تأکید شده که روز تاسوعا و عاشورا روز روزه گرفتن نیست، زیرا این رفتار در مقطعی از سوی دشمنان اهل‌بیت(ع) به عنوان نشانه‌ای برای اظهار شادی نسبت به شهادت امام حسین(ع) ترویج شده بود.



وی خاطرنشان کرد: سیره اهل‌بیت(ع) بر اقامه عزا و اظهار اندوه در این ایام استوار بوده و مؤمنان نیز باید در این مسیر از خاندان عصمت و طهارت(ع) الگو بگیرند.



عاشورا را روز حزن خود قرار دهید



بندانی نیشابوری با اشاره به روایتی از امام صادق(ع) گفت: آن حضرت سفارش فرموده‌اند که در روز عاشورا اعضای خانواده را گرد هم آورید و بر مصیبت سیدالشهدا(ع) گریه کنید و اندوهی عمیق در دل داشته باشید، اندوهی که گویی عزیزترین فرد زندگی خود را از دست داده‌اید.



وی افزود: در روایات آمده است هر کس روز عاشورا را روز حزن و ماتم خود قرار دهد، خداوند در قیامت او را به دیدار و همنشینی با اهل‌بیت(ع) شادمان خواهد کرد.



این استاد حوزه علمیه ادامه داد: جایگاه اشک بر مصائب سیدالشهدا(ع) در معارف دینی بسیار والاست و در روایات تأکید شده است که هر کس بر امام حسین(ع) بگرید یا زمینه گریستن دیگران را فراهم کند و حتی حالت گریه به خود بگیرد، مشمول رحمت الهی شده و بهشت برای او واجب می‌شود.



وی بیان کرد: عزاداری برای حضرت اباعبدالله الحسین(ع) تنها یک رفتار احساسی نیست بلکه مسیری برای پیوند عمیق‌تر با فرهنگ اهل‌بیت(ع) و بهره‌مندی از آثار معنوی و اخروی آن به شمار می‌رود.



بندانی نیشابوری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به استمرار یاد سیدالشهدا(ع) در زندگی مؤمنان اظهار کرد: در روایات اهل‌بیت(ع) توصیه شده است که انسان حتی هنگام نوشیدن آب گوارا نیز عطش امام حسین(ع) و شهدای کربلا را به یاد بیاورد.



وی افزود: این سفارش‌ها بیانگر آن است که یاد و نام سیدالشهدا(ع) نباید به ایام خاص محدود شود بلکه باید در تمام لحظات زندگی جاری باشد.



سخنران حرم مطهر بانوی کرامت با اشاره به روایتی از امام صادق(ع) گفت: آن حضرت به بانوان فاطمی توصیه فرموده‌اند که در ظهر عاشورا کودکان شیرخوار را برای لحظاتی از شیر بازدارند تا نسبت به مصیبت جد مظلومشان اظهار تأثر کنند.



وی ادامه داد: این روایت نشان می‌دهد که ارتباط عاطفی و معنوی با نهضت عاشورا اختصاص به گروه سنی خاصی ندارد و انسان از نخستین روزهای زندگی تا واپسین لحظات عمر می‌تواند با مکتب حسینی پیوند داشته باشد.



نام حسین(ع) در امتداد تاریخ جاری است



بندانی نیشابوری در پایان با اشاره به نقل تاریخی علامه مجلسی درباره حضرت نوح(ع) اظهار کرد: در این روایت آمده است که بر روی میخ‌های کشتی حضرت نوح(ع) نام‌های مبارک پنج تن آل عبا(ع) نقش بسته بود.



وی افزود: بر اساس این نقل، واژه‌هایی که بر آن میخ‌ها نوشته شده بود پس از ترجمه از زبان عبری به نام‌های پیامبر اکرم(ص)، امیرالمؤمنین علی(ع)، حضرت فاطمه زهرا(س)، امام حسن مجتبی(ع) و امام حسین(ع) اشاره داشت.



سخنران حرم مطهر بانوی کرامت خاطرنشان کرد: این نقل تاریخی بیانگر عظمت و جایگاه رفیع اهل‌بیت(ع) در نظام آفرینش و استمرار نور هدایت آنان در طول تاریخ بشریت است.