دیدار رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان با خانواده شهدای جنگ رمضان

به گزارش خبرنگار مهر، جلالالدین امیری، رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان به همراه معاون درمان دانشگاه، نماینده ستاد کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، اعضای شورای نهضت اجتماعی جوانان لرستان و جمعی از مدیران استانی، همزمان با عاشورای حسینی با خانوادههای معظم شهدای جنگ رمضان در خرمآباد دیدار کرد.
شهدا؛ خیمهگستران مکتب امام حسین(ع)
رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان در این دیدار گفت: شهدای عزیز در این ایام در کنار خیمه امام حسین(ع)، خیمه خود را برافراشتهاند و این حاصل تربیت پدر و مادر شهدا است که فرزندان خود را در مکتب امام حسین(ع) پرورش دادهاند.
حضور جهادی دانشگاه علوم پزشکی و تیم سلامت در ایام جنگ
امیری با اشاره به خدمات دانشگاه در ایام جنگ افزود: دانشگاه علوم پزشکی و تیم سلامت آن در ایام جنگ با توان مضاعف در کنار مردم و مجروحین بود و بسیاری از نیروها بهصورت داوطلب، آمادگی خود را برای حضور در مراکز درمانی اعلام کرده بودند.
آمادگی دانشگاه برای ارائه خدمات درمانی به خانوادههای شهدا
وی ادامه داد: دانشگاه با تمام توان برای ارائه خدمات بهداشتی و درمانی در خدمت خانوادههای معزز شهدا است و این دیدارها در راستای تکریم مقام شهدا و قدردانی از صبر و استقامت خانوادههای آنان انجام میشود.
در این دیدارها، از خانوادههای شهید امیر زارعی بهاروند و شهید حسین رسولی بهاروند قدردانی شد و حاضران با اهدای لوح سپاس و هدایایی، مراتب همدردی و قدردانی خود را به این خانوادههای معظم ابراز داشتند.
گفتنی است این دیدارها در راستای تکریم مقام شهدا و زنده نگهداشتن یاد و خاطره آنان در ایام سوگواری سرور و سالار شهیدان، با حضور مسئولان استانی و اعضای شورای نهضت اجتماعی جوانان لرستان ادامه خواهد داشت.
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