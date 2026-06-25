به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا علیمحمدی در سخنانی، اظهار داشت: یک گردشگر اهل شیراز که در محدوده «تونل برفی» در منطقه «اشترانکوه» دچار سقوط و شکستگی از ناحیه دست شده بود، پس از انجام اقدامات اولیه و پیش بیمارستانی، به روستای «کمندان» منتقل و تحویل اورژانس شد.
وی ادامه داد: همچنین در عملیات دیگر، ۱۱ کوهنورد از استان تبریز که در محدوده یخچالهای «شصت خدا» در مسیر قله «کولجنو» گرفتار شده بودند، با تلاش دو تیم عملیاتی هلالاحمر و اجرای عملیات فنی، به نقطه امن منتقل و سپس به پناهگاه «کامران سلیمانی» هدایت شدند.
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