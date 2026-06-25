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۵ تیر ۱۴۰۵، ۱:۳۶

پوستر فراخوان «بوشهر حسینیه مقاومت» رونمایی شد

پوستر فراخوان «بوشهر حسینیه مقاومت» رونمایی شد

بوشهر- پوستر سومین فراخوان رویداد ملی «بوشهر حسینیه مقاومت» رونمایی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در اجتماع پرشور عزاداران حسینی در میدان امام خمینی بوشهر، از پوستر سومین فراخوان رویداد ملی «بوشهر حسینیه، مقاومت» با حضور آیت الله صفایی بوشهری نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر و حجت الاسلام باباخانی رئیس سازمان هیئت‌ها و تشکل‌های دینی کشور رونمایی شد.

این رویداد ملی با محوریت تبیین گفتمان مقاومت در آیین‌های دینی و بخش ویژه آئین های دینی پهنه جنوب، همزمان با سالروز وفات ناخدا عباس دریانورد و روز ستایشگری و نوای آئینی استان بوشهر برگزار می‌شود.

پوستر فراخوان «بوشهر حسینیه مقاومت» رونمایی شد

علاقمندان می توانند تا ۳۰ خرداد ۱۴۰۵ آثار خود را در چهار محور هیئت، هنر و رسانه، ادبیات و پژوهش با مراجعه به دبیرخانه روز ستایشگری و نوای آئینی استان بوشهر ارسال کنند.

کد مطلب 6870908

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