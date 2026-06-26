نفیسی: احیای معیشت صیادان اولویت اصلی دولت در هرمزگان است

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد نفیسی در نشست کارویژه مرز استان با محوریت بررسی خسارتهای وارد شده به اسکلهها و بنادر استان و همچنین آخرین وضعیت فعالیت اسکله سلخ با اشاره به نقش دستگاههای اجرایی در جبران خسارتهای ناشی از جنگ، اظهار کرد: اولویت ما احیای معیشت صیادان است و تمامی دستگاههای مسئول باید با پیگیری مستمر، ارائه راهکارهای کارشناسی و تسریع در روند جبران خسارتها، زمینه بازگشت آرامش و امید به جامعه صیادی را فراهم کنند.
وی با استناد به رویکرد استاندار هرمزگان مبنی بر حمایت مؤثر از مردم، افزود: تحقق این هدف مستلزم در اختیار داشتن بانک اطلاعاتی جامع، دقیق و یکپارچه است، از این رو پیش از هرگونه تصمیمگیری دادههای موجود باید پالایش، یکسانسازی و بهروزرسانی شوند تا برنامهریزیها بر پایه اطلاعات صحیح انجام گیرد.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار هرمزگان با تأکید بر ضرورت اتخاذ راهکارهای عملی برای کاهش مشکلات صیادان، خاطرنشان کرد: در این نشست پیشنهادهایی از جمله تغییر سوخت شناورهای صیادی از بنزین به دیزل، صدور مجوز برای شناورهای فاقد پروانه و پیگیری حمایتهای دولتی و پوششهای بیمهای مورد بررسی قرار گرفت.
نفیسی تصریح کرد: مقرر شد دستگاههای ذیربط با انجام مکاتبات لازم، روند بهرهمندی صیادان از حمایتهای دولتی و بیمهای را با جدیت دنبال کرده و اقدامات اجرایی لازم را در کوتاهترین زمان ممکن به انجام برسانند.
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