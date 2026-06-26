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۵ تیر ۱۴۰۵، ۱۱:۲۱

نفیسی: احیای معیشت صیادان اولویت اصلی دولت در هرمزگان است

نفیسی: احیای معیشت صیادان اولویت اصلی دولت در هرمزگان است

بندرعباس - معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار هرمزگان با تأکید بر ضرورت جبران خسارت‌های واردشده به جامعه صیادی، احیای معیشت صیادان را اولویت اصلی دولت در استان عنوان کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد نفیسی در نشست کارویژه مرز استان با محوریت بررسی خسارت‌های وارد شده به اسکله‌ها و بنادر استان و همچنین آخرین وضعیت فعالیت اسکله سلخ با اشاره به نقش دستگاه‌های اجرایی در جبران خسارت‌های ناشی از جنگ، اظهار کرد: اولویت ما احیای معیشت صیادان است و تمامی دستگاه‌های مسئول باید با پیگیری مستمر، ارائه راهکارهای کارشناسی و تسریع در روند جبران خسارت‌ها، زمینه بازگشت آرامش و امید به جامعه صیادی را فراهم کنند.

وی با استناد به رویکرد استاندار هرمزگان مبنی بر حمایت مؤثر از مردم، افزود: تحقق این هدف مستلزم در اختیار داشتن بانک اطلاعاتی جامع، دقیق و یکپارچه است، از این رو پیش از هرگونه تصمیم‌گیری داده‌های موجود باید پالایش، یکسان‌سازی و به‌روزرسانی شوند تا برنامه‌ریزی‌ها بر پایه اطلاعات صحیح انجام گیرد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار هرمزگان با تأکید بر ضرورت اتخاذ راهکارهای عملی برای کاهش مشکلات صیادان، خاطرنشان کرد: در این نشست پیشنهادهایی از جمله تغییر سوخت شناورهای صیادی از بنزین به دیزل، صدور مجوز برای شناورهای فاقد پروانه و پیگیری حمایت‌های دولتی و پوشش‌های بیمه‌ای مورد بررسی قرار گرفت.
نفیسی تصریح کرد: مقرر شد دستگاه‌های ذی‌ربط با انجام مکاتبات لازم، روند بهره‌مندی صیادان از حمایت‌های دولتی و بیمه‌ای را با جدیت دنبال کرده و اقدامات اجرایی لازم را در کوتاه‌ترین زمان ممکن به انجام برسانند.

کد مطلب 6870963

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