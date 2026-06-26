تداوم خدمت آبرسانی در مرز مهران به زوار حسینی

محمد محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تسلیت ایام سوگواری سرور و سالار شهیدان، خدمت به زائران اربعین را توفیقی ارزشمند و افتخاری برای خادمان مردم دانست و از تلاش‌های شبانه‌روزی کارکنان این مجموعه در پایانه مرزی قدردانی کرد.

محمدی با اشاره به بسیج تمامی امکانات این شرکت برای تسهیل تردد زائران، تأکید کرد: مجموعه آب و فاضلاب استان با تمام ظرفیت و توان خود در کنار سایر دستگاه‌های خدمت‌رسان، نسبت به تأمین پایدار آب شرب سالم و بهداشتی در مرز مهران اهتمام ویژه دارد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: اقدامات این شرکت برای ارائه خدمات مطلوب به زائران، با قوت و تا پایان موج تردد زائران در مرز بین‌المللی مهران ادامه خواهد داشت.