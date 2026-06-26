محسن مومنی در گفتگو با خبرنگار مهر از انجام ۸ عملیات امداد و نجات در سطح استان طی ۲۴ ساعت گذشته خبر داد و جزئیات خدمت‌رسانی به هم‌وطنان را تشریح کرد.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان اصفهان گفت: این عملیات‌ها شامل ۲ مورد حادثه جاده‌ای، ۵ مورد خدمات حضوری به مراجعین و ۱ مورد خدمات مناسبتی بوده است که در مجموع به ۱۳ نفر حادثه‌دیده امدادرسانی شد. از این تعداد، ۱۱ نفر دچار مصدومیت شدند که پس از اقدامات پیش‌بیمارستانی، ۶ نفر به مراکز درمانی منتقل و ۳ نفر دیگر نیز به صورت سرپایی تحت درمان قرار گرفتند.

مومنی با اشاره به پوشش گسترده این عملیات‌ها توسط پایگاه‌های امداد و نجات استان، اعلام کرد که ستاد اصفهان، پایگاه مسجد ابوالفضل (ع) نجف‌آباد، پایگاه تیران و کرون (کرد علیا)، پایگاه شهید غزنوی گلپایگان، پایگاه پلیس راه مبارکه، پایگاه قلعه آقا لنجان، پایگاه پلیس راه فلاورجان و مجدداً پایگاه شهید غزنوی گلپایگان در انجام این عملیات‌ها مشارکت فعال داشته‌اند.