به گزارش خبرنگار مهر، مهدی جمالینژاد پیش از ظهر جمعه در جلسه شورای ورزش و تربیتبدنی استان اصفهان که با محوریت توسعه ورزش همگانی در سرای ورزشکاران برگزار شد، با اشاره به ضرورت تغییر نگاه به حوزه ورزش اظهار کرد: جامعه امروز ما بیش از هر زمان دیگری نیازمند نشاط، امید و روحیه تعاون است. ورزش همگانی، بهترین و در دسترسترین ابزار برای پاسخ به این نیاز اجتماعی و همچنین کاهش آسیبهای جامعه به شمار میرود.
وی با اشاره به تجربیات موفق استان در استفاده از ظرفیتهای مردمی گفت: ما باید از الگوهای موفقِ مردممحور در حوزه ورزش نیز به بهترین شکل بهرهبرداری کنیم. در این راستا، پیشنهاد مشخص ما طراحی برنامههای مبتکرانه همچون «جمعههای با نشاط» است که میتواند شور و پویایی را به بطن محلات بازگرداند.
استاندار اصفهان با تأکید بر پیوست «خانوادهمحوری» در تمامی برنامهریزیهای ورزشی، افزود: حضور همزمان ارکان خانواده در میدانهای ورزشی، علاوه بر افزایش جذابیت، اثرگذاری اجتماعی این اقدامات را دوچندان خواهد کرد.
جمالینژاد در بخش دیگری از سخنان خود بر لزوم نوآوری در احیای ورزشهای فراموششده تأکید کرد و گفت: بازیهای سنتی و رشتههای ریشهدار در فرهنگ و تاریخ ما، همچون کشتیهای محلی و چوگان، ظرفیتهای بسیار بالایی برای جذب مخاطب دارند که باید با برنامهریزی دقیق، دوباره در کانون توجه قرار گیرند.
وی در ادامه خواستار تقویت پیوند میان ادارهکل ورزش و جوانان با نهادهای فرهنگی و اجتماعی از جمله مساجد، بسیج، شهرداریها و آموزش و پرورش شد و تصریح کرد: با انعقاد تفاهمنامههای عملیاتی، ساختار ورزش محلات باید پویاتر شود. در این مسیر، نقش صداوسیما و رسانهها در پوشش مسابقات محلهای و ایجاد انگیزه در میان نسل جوان بسیار حیاتی و تحولآفرین است.
استاندار اصفهان همچنین با اشاره به اهمیت توجه ویژه به ورزش معلولان، جانبازان و بانوان خاطرنشان کرد: انگیزه و اشتیاق این عزیزان برای نقشآفرینی در عرصههای ورزشی ستودنی است. باید بستر لازم برای توانمندسازی و آموزش مهارتهای نوین، از جمله «اقتصاد دیجیتال»، در قالب جشنوارههای ورزشی برای این قشر عزیز فراهم شود تا ورزش، زمینهساز پیشرفت همهجانبه آنان باشد.
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